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09:32, 16 октября 2024

Обвиняемые в лишении свободы жителей Кубани оправданы судом

Суд, Фемида. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре оправдал четырех обвиняемых в незаконном лишении свободы владельцев квартир, признав их виновными лишь в мошенничестве с жильем. Показания потерпевших о том, что их угоняли в рабство в Абхазию, были проигнорированы, сообщил адвокат одного из потерпевших.

15 октября Прикубанский райсуд Краснодара вынес приговор по уголовному делу четырех подсудимых – Иванова, Мартиросова, Рыбалко и Колобова - оправдав их по четырем эпизодам части 3 статьи 127 УК РФ и признав их виновными по четырем эпизодам по части 4 статьи 159 УК РФ , сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат одного из потерпевших Евгений Сащенко.

По его словам, группа "черных риелторов" в 2021 году похищала неблагополучных и малообеспеченных граждан, незаконно удерживала в специальных помещениях, после чего похищала их квартиры.

Несмотря на то, что все потерпевшие дали идентичные показания о том, что обвиняемые угоняли их в рабство в Абхазию, суд не принял во внимание их показания и оправдал подсудимых по этим эпизодам.

Прокурор просил подсудимым по 10 лет колонии, однако, согласно приговору, подсудимый Рыбалко был освобожден в зале суда, а остальные осужденные будут освобождены в течение нескольких месяцев: суд зачел им пребывание в СИЗО в счет срока наказания. Они отсидели в следственном изоляторе по три года, а всего наказание составило 4 года 7 месяцев.

Кроме того сняты аресты со всех объектов недвижимости, которые были похищены у потерпевших. То есть, по словам адвоката, суд отказался вернуть потерпевшим их единственные жилища, оставив их за покупателями. Были поданы гражданские иски, но суд оставил их без рассмотрения.

"Ввиду чрезмерно мягкого приговора, не совместимого с совершенным деянием, защита потерпевших намерена обжаловать приговор", - сказал Евгений Сащенко. Он отметил, что суд отводит на подачу апелляции 15 суток, однако приговор еще не выдан сторонам, судья лишь провозгласил его.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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