Каспийчане высказались против переноса автостанции из центра города

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Автостанция в Каспийске, откуда многие жители города ездят в Махачкалу, находится в центре города и ее перенос на другое место создать неудобства, рассказали горожане. Руководство транспортного предприятия пока не предупреждало водителей о возможном увольнении. Автостанция продолжит работу как минимум до ноября, проинформировал Минтранс Дагестана.

Информация о возможном закрытии автостанции в Каспийске появилась 10 октября. "Читатели сообщают, что ООО "Каспийское АТП" прекращает с 12 октября этого года работу автостанции в г. Каспийск. Общество говорит, что это связано с их неблагоприятным финансовым положением и просит Минтранс Дагестана обеспечить транспортную связь Каспийска с Махачкалой", - говорится в публикации в телеграм-канале «Черновика» К тексту приложен скриншот письма Каспийского АТП в адрес Минтранса Дагестана и администрации Каспийска.

11 октября телеграм-канал «Экономика Дагестана» опубликовал комментарий Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана о планируемом закрытии автостанции Каспийска с 12 октября.

"По данным министерства, в настоящее время решено отсрочить данное решение, как минимум, до ноября. ️В качестве основных причин закрытия автостанции, помимо заявленного Каспийским автотранспортным предприятием плохого финансового положения, также озвучиваются повышенные требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов. В настоящее время озвучиваются несколько вариантов, в том числе возможный перенос автостанции на новое место локации (возможно их будет три)", - сказано в публикации.

Официально о закрытии автостанции еще не объявляли, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель Абдурашид. "Ходят такие разговоры, что могут перенести автовокзал в другое место. Здесь, конечно, и нам, и людям удобнее, центр города. Клиентов всегда много, проблем с работой нет", - говорит водитель.

Другой водитель Магарам, подтвердил, что никто не предупреждал персонал о возможном увольнении. "Думаю, в любом случае, где-то выделят место под автостанцию. Каждый день мы возим тысячи людей, без транспортного сообщения Каспийск и Махачкалу невозможно оставить", - рассказал он.

Нынешняя автостанция, расположенная в центре города, очень удобна для людей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель движения «Каспийск – наш город» Гуруна Бутаева.

По ее словам, одной из причин переноса автостанции могли быть требования транспортной безопасности.

"Здесь что-то огородили с одной стороны, откуда не выезжают маршрутки, пытались какую-то безопасность наладить, но что-то вроде у них не получается. Есть ли другие какие-то у них причины, я не знаю, но пока официально на словах то, что это ещё на месяц переносится до ноября", - говорит Бутаева.

Она отметила, что если придется переносить автостанцию, то для этого нужно подобрать просторное место. "Мы не можем сказать, где может находиться подходящая локация. Надо смотреть, не заняты ли эти участки, потому что сейчас в городе практически не найдёшь свободного места. Сама администрация муниципальный кусочек земли не может найти для каких-то нужд, даже для необходимой поликлиники, больницы, не говоря уже об автостанции. В любом случае, на новом месте людям тяжелее будет туда добраться. На старом месте, где располагается автостанция, центр города, все уже привыкли, и все городские маршрутки проезжают через автостанцию", - рассказала активист.

Житель Каспийска Расул рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что многие горожане против переноса автостанции на новое место. "Здесь очень удобно, рядом рынок, площадь, самый центр города. В Махачкалу ездят на работу и учебу много каспийчан, и теперь еще тратить время на поездку до новой автостанции неудобно и затратно", - рассказал горожанин.

Каспийская автостанция, где большой пассажирооборот, не может быть убыточной, уверен председатель Дагестанского независимого профсоюза предпринимателей и водителей Исалмагомед Набиев.

Причины решения о закрытии автостанции ему неизвестны, но он предположил, что в случае принятии такого решения, освободившуюся территорию, которая на данный момент находится в республиканской собственности, могут передать после конкурсных процедур частному предприятию-перевозчику.

Набиев полагает, что решение о возможном переносе станции может быть вызвано требованиями по обеспечению транспортной безопасности.

"Сейчас ужесточены требования по антитеррористической защите транспортных объектов. Требуется, чтобы на каждой автостанции было ограждение, охрана и многое другое. Этим должны заниматься подразделения транспортной безопасности. Всего в России их 146, из них 45 в Москве, 12 - в Санкт-Петербурге, остальные по всей территории Российской Федерации. Дагестан один из немногих регионов, где нет такой структуры. Финансирование подразделений транспортной безопасности должно осуществляться за счет предприятий – владельцев автостанций, то есть, за счет перевозчиков, и в конечном итоге, за счет увеличенной стоимости проезда. Может такая ситуация и послужила поводом закрытия автостанции в Каспийске", - предположил Набиев.

Согласно открытым данным "РБК Компании", учредителем ООО "Каспийское АТП" является Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Сообщается, что в Каспийском АТП, кому принадлежит автостанция, работают 89 сотрудников.

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