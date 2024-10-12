Герасим Варданян переведен под домашний арест
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Как писал "Кавказский узел", член верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) Герасим Варданян был задержан 15 июня и на следующий день арестован по уголовному делу о принуждении людей к участию в протестных акциях. Защита настаивает, что преследование оппозиционера носит политический характер.
Согласно версии следствия, представители АРФД пытались подкупить людей для участия в акциях протеста движения "Тавуш во имя родины" с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Основанием для обысков и арестов, по данным АРФД, стали записи телефонных разговоров, опубликованные 13 июня провластными СМИ.
О смягчении меры пресечения Варданяну корреспонденту "Кавказского узла" сообщил его адвокат Сергей Арутюнян. "Суд отправил Герасима Варданяна под домашний арест, в то же время суд применил залог в размере двух миллионов драмов (более 5150 долларов США)", - сказал адвокат.
Решение об изменении меры пресечения стало неожиданностью для защиты, но защита будет добиваться отмены домашнего ареста также, добавил он.
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источник: корреспондент "Кавказского узла"