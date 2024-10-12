Герасим Варданян переведен под домашний арест

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Суд изменил меру пресечения для активиста АРФД Герасима Варданяна, отправив его под домашний арест с залогом в два миллиона драмов.

Как писал "Кавказский узел", член верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) Герасим Варданян был задержан 15 июня и на следующий день арестован по уголовному делу о принуждении людей к участию в протестных акциях. Защита настаивает, что преследование оппозиционера носит политический характер.

Согласно версии следствия, представители АРФД пытались подкупить людей для участия в акциях протеста движения "Тавуш во имя родины" с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Основанием для обысков и арестов, по данным АРФД, стали записи телефонных разговоров, опубликованные 13 июня провластными СМИ.

О смягчении меры пресечения Варданяну корреспонденту "Кавказского узла" сообщил его адвокат Сергей Арутюнян. "Суд отправил Герасима Варданяна под домашний арест, в то же время суд применил залог в размере двух миллионов драмов (более 5150 долларов США)", - сказал адвокат.

Решение об изменении меры пресечения стало неожиданностью для защиты, но защита будет добиваться отмены домашнего ареста также, добавил он.

"В этом деле нет ни одного факта, ни одного доказательства вины Варданяна, нет ни одного свидетельского показания. Дело возбудили на основании записи телефонного разговора в прессе. При этом правоохранительные органы уже после ареста Варданяна возбудили дело, чтобы выяснить, откуда у прессы эта запись", - пояснил Арутюнян.