Защита Герасима Варданяна назвала сфабрикованным дело о подкупе демонстрантов

14 сентября 2024, 00:12

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Суд оставил активиста АРФ "Дашнакцутюн" Герасима Варданяна под стражей еще на один месяц, сообщил его адвокат. Защита настаивает, что преследование оппозиционера носит политический характер.

Как писал "Кавказский узел", член верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) Герасим Варданян был задержан 15 июня и на следующий день арестован по уголовному делу о принуждении людей к участию в протестных акциях.

Согласно версии следствия, представители АРФД пытались подкупить людей для участия в акциях протеста движения "Тавуш во имя родины" с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Основанием для обысков и арестов, по данным АРФД, стали записи телефонных разговоров, опубликованные 13 июня провластными СМИ.

О решении суда продлить арест активисту АРФ "Дашнакцутюн" Герасиму Варданяну корреспонденту "Кавказского узла" сообщил 13 сентября его адвокат Сергей Арутюнян.

По его словам, следствие ходатайствовало о продлении срока содержания под стражей на два месяца, но суд удовлетворил ходатайство частично, продлив арест на месяц. "Дело Варданяна политическое, и все решения по нему – политические", – заявил адвокат.

Днем ранее, 12 сентября, Апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу защиты Варданяна и оставил активиста под стражей, сообщила в Facebook* адвокат активиста Сосе Чандоян.

"Дело против Варданяна сфабриковано. Он политзаключенный, который встал поперек горла властей", - написала адвокат.

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