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13:51, 10 октября 2024

Военный самолет разбился на границе Калмыкии и Волгоградской области

Самолет Як-130. Фото: aviarf.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пилот разбившегося самолета Як-130 катапультировался, он госпитализирован в Волгограде.

Самолет Як-130 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. Инцидент произошел на границе между Калмыкией и Волгоградской областью, пишет "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Пилот успел катапультироваться. Его доставили на вертолете в госпиталь Волгограда. В качестве приоритетной причины крушения рассматривается отказ техники, пишет телеграм-канал "112", насчитывающий 369 677 подписчиков.

"Кавказский узел" сообщал, что в июле самолет Су-34 рухнул в безлюдной местности Волгоградской области, пилоты успели катапультироваться. В сентябре 2023 года в Калачевском районе Волгоградской области разбился бомбардировщик Су-24, также выполнявший учебно-тренировочный полет. Пилот и штурман погибли.

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Автор: "Кавказский узел"

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