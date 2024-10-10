Военный самолет разбился на границе Калмыкии и Волгоградской области

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Пилот разбившегося самолета Як-130 катапультировался, он госпитализирован в Волгограде.

Самолет Як-130 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. Инцидент произошел на границе между Калмыкией и Волгоградской областью, пишет "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Пилот успел катапультироваться. Его доставили на вертолете в госпиталь Волгограда. В качестве приоритетной причины крушения рассматривается отказ техники, пишет телеграм-канал "112", насчитывающий 369 677 подписчиков.

"Кавказский узел" сообщал, что в июле самолет Су-34 рухнул в безлюдной местности Волгоградской области, пилоты успели катапультироваться. В сентябре 2023 года в Калачевском районе Волгоградской области разбился бомбардировщик Су-24, также выполнявший учебно-тренировочный полет. Пилот и штурман погибли.

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