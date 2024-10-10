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13:15, 10 октября 2024

Власти отчитались об успешной эвакуации жителей поселка в Адыгее

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Все жители поселка Родникового под Майкопом эвакуированы после ночной атаки беспилотников, большая их часть уехала к родственникам, в пункте временного размещения находятся 30 человек, сообщили власти Адыгеи.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью территория Адыгеи подверглась атаке беспилотников. Власти развернули пункт временного размещения в станице Ханской для жителей поселка Родникового, откуда было вакуировано около 40 человек. Источники сообщили об атаке дронов на военный аэродром.

После атаки беспилотников на поселок Родниковый, который находится под Майкопом, в пункт временного размещения эвакуированы все его жители. В пункте остаются около 30 человек, остальные уехали к родственникам, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Люди, размещенные в пункте временного размещения, обеспечены горячим питанием, необходимым уходом, их обследовали медработники. Особое внимание уделено пожилым. Три пенсионера были помещены в гериатрическое отделение больницы. Жители Родникового смогут вернуться в свои дома после того, как работу завершат спецслужбы, добавил Кумпилов.

Видео о ночной атаке дронов на Адыгею сегодня опубликовал телеграм-канал Kub Mash. На кадрах показан населенный пункт в темное время суток, затем видна вспышка от взрыва. Далее показаны другие кадры, на них слышны несколько звуков от взрывов.

Во время атаки беспилотников казалось, что шум со всех сторон, рассказал житель Майкопа, слова которого привела сегодня Lenta.ru. Майкопчанин пояснил, что его семья проснулась от взрыва около трех часов ночи.

"Гул стоял ужасный, как будто что-то пролетело над домами. Понятия не имею, что это было, но слышно было один-два раза. После этого даже у нас тут сработали сигнализации на машинах. Казалось, что шум со всех сторон. Я сразу уснул, было поздно. Утром, когда начали об этом писать, я понял, что мне не показалось и не приснилось", – рассказал житель Майкопа.

Напомним, сегодня ночью массовой атаке беспилотников также подвергся Краснодарский край. По данным властей, в Динском и Калининском районах были повреждены три жилых дома. Минобороны уточнило, что над регионом сбито 47 дронов.

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Автор: "Кавказский узел"

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