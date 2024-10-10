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13:22, 10 октября 2024

18-летний житель Новочеркасска заподозрен в диверсии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юноша устроил поджог на железнодорожном перегоне в Ростовской области, он задержан и арестован, отчиталось МВД.

По данным ведомства, 18-летнего житель Новочеркасска поджег релейный шкаф, предназначенный для системы интервального регулирования светофоров. Инцидент произошел на железнодорожном перегоне Локомотивстрой – Персиановка в Ростовской области. Пожар потушил проезжавший мимо машинист грузового поезда.

В течение нескольких дней полицейские задержали подозреваемого – 18-летнего жителя города Новочеркасска, в ходе обыска в его доме обнаружена канистра с моторным маслом. Юноша совершил поджог "по указанию неустановленного куратора в мессенджере", заявило МВД.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье о теракте (ч. 3 статьи 30, ч. 1 ст. 205 УК России. Он заключен под стражу, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сентябре Следком отчитался о предотвращении теракта на железной дороге в Адлере. По данным ведомства, трое граждан России готовили теракт под кураторством спецслужб Украины.

После начала спецоперации на Украине случаи поджогов железнодорожной инфраструктуры регулярно фиксировались на Кубани. Следователи эти инциденты квалифицировали, в том числе как диверсии. Так, 16 мая стало известно, что силовики в Матвеево-Курганском районе задержали местного жителя, который, по версии следствия, за обещанное ему вознаграждение попытался поджечь три релейных шкафа. 9 июля суд в Краснодаре приговорил к 12 годам заключения местного жителя, признав его виновным в поджоге релейного шкафа на железной дороге.

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Автор: "Кавказский узел"

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