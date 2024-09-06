Следком отчитался о предотвращении теракта на железной дороге в Адлере

06 сентября 2024, 03:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Трое граждан России под кураторством спецслужб Украины готовили теракт на железной дороге близ Адлера, заявил Следственный комитет.

Трое граждан России стали обвиняемыми по делу участии в деятельности террористической организации и приготовлении к совершению терактов, в том числе теракта близ Адлера в Краснодарском крае.

По информации следствия, московские силовики задержали одного из участников террористического сообщества, созданного украинскими спецслужбами из людей, “испытывающих враждебное отношение к общественно-политическому строю Российской Федерации”.

Как утверждает следствие, мужчина 18 июня 2024 года один из фигурантов приехал к железнодорожным путям в направлении Адлера и сфотографировал участок железной дороги, определив его координаты. Материалы съемки с координатами он передал “участникам террористического сообщества в целях дальнейшей организации, планирования и реализации террористического акта”, говорится в сообщении, распространенном центральным аппаратом СКР 5 сентября.

В публикации отмечается, что задержанный уже взят под стражу. Помимо него в деле фигурируют еще два россиянина, которых следствие считает участниками террористического сообщества, их следствие планирует объявить в международный розыск.

Предполагаемое террористическое сообщество, как утверждает Следком, было создано не позднее 12 января 2023 года на территории Украины при участии представителей украинских спецслужб и военных. Троим россиянам, которые согласились присоединиться к нему, отводилась задача поиска информации о местах дислокации российскихх военных, а также о “различных инфраструктурных объектах гражданского и военного назначения, государственных и муниципальных учреждениях”. Эти данные они, как считает следователи, должны были отправлять сообщникам вместе с фотографиями и координатами.

"Кавказский узел" писал, что после начала спецоперации на Украине в Краснодарском крае регулярно фиксировались случаи поджогов железнодорожной инфраструктуры. Следователи эти инциденты квалифицируют в том числе как диверсии. Так, 16 мая стало известно, что силовики в Матвеево-Курганском районе задержали местного жителя, который, по версии следствия, за обещанное ему вознаграждение попытался поджечь три релейных шкафа. 9 июля суд в Краснодаре приговорил к 12 годам заключения местного жителя, признав его виновным в поджоге релейного шкафа на железной дороге.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.