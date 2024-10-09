Сиделка задержана по делу об истязании пожилой жительницы Махачкалы

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Женщина, нанятая для ухода за пожилой жительницей Махачкалы, задержана по подозрению в ее истязании, отчитался Следком об итогах проверки видеозаписи инцидента.

Жительница Махачкалы задержана по подозрению в истязании женщины, "заведомо находящейся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством или мучениями", дело возбуждено по соответствующей части 2 статьи 117 УК РФ, сообщает управление СКР по Дагестану.

По данным следствия, женщина была нанята для ухода за местной жительницей 1931 года рождения. "Находясь в квартире последней, причинила ей физические и психические страдания, нанеся множественные удары ладонью по различным частям тела потерпевшей, сопровождая свои действия высказываниями, унижающими честь и достоинство", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Ранее, 8 октября, ведомство сообщило о доследственной проверке информации из опубликованного в соцсетях видео "о противоправных действиях со стороны сиделки в отношении пожилой женщины".

Видео, снятое в квартире камерой наблюдения и смонтированное из нескольких записей, опубликовал 8 октября телеграм-канал Mash. В аннотации к ролику утверждается, что житель Махачкалы нанял для ухода за своей престарелой матерью 60-летнюю женщину, а через некоторое время обнаружил на теле матери синяки. Сиделка объяснила, что "старики порой падают", после чего мужчина установил в квартире видеокамеру, говорится в публикации.

На кадрах ролика видно, как сиделка с силой толкает пожилую женщину на кровать, приказывает ей лежать, а также бьет по телу и по лицу. "Помилуйте, пожалуйста, не надо", - просит при этом пожилая женщина. Сиделка, обращаясь к ней, использует уничижительные выражения и нецензурную лексику.

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