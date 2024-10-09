RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:15, 9 октября 2024

Закрытие ростовской еврейской религиозной общины стало формальностью

Синагога еврейской религиозной общины в Ростове-на-Дону. Фото: Ростов-на-Дону Вики https://rostov.wiki/buildings/62585/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Еврейская религиозная община в Ростове-на-Дону уже много не вела никакую деятельность, и ее закрытие по требованию Минюста стало лишь юридической формальностью, сообщили в Конгрессе еврейских религиозных организаций.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября стало известно, что суд в Ростове-на-Дону по иску управления Минюста ликвидировал местную религиозную организацию "Ростовская еврейская религиозная община - КЕРОР" и исключил ее из госреестра юрлиц.

Решение о ликвидации было принято "из-за несоблюдения требований законодательства Российской Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также из-за несоблюдения целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом".

Закрытие ростовской общины, входящей в Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений России (КЕРООР) было юридической формальностью, сообщил представитель штаб-квартиры КЕРООР в Москве.

«Любая организация должна сдавать отчетность и вести какую-то деятельность. Эта организация уже много лет не предоставляла ни единого отчета и не вела никакую деятельность», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Суд в Ростовской области начал рассмотрение двух административных дел - о ликвидации религиозной организации «Ростовская еврейская религиозная община – КЕРОР» и иудейской местной религиозной организации «Еврейская община Новочеркасска», сообщил 4 сентября "Блокнот Ростов" со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области.

Что касается второй организации, в отношении которой, по данным СМИ, ведется дело о закрытии – еврейской общины Новочеркасска, входящей в состав Федерации еврейских общин России (ФЕОР) - то представитель ростовской общины ФЕОР высказал корреспонденту "Кавказского узла" предположение, что причина в "проблеме с какими-то несданными отчетами". 

Председатель еврейской общины Новочеркасска Борис Легран, в свою очередь, назвал ошибкой информацию о планах закрытия общины. "Это ошибка", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", отказавшись от других комментариев.

По данным сайта ФЕОР, при общине Новочеркасска функционируют воскресный клуб, библиотека и ульпан (курсы по изучению иврита). Кроме того, в рамках программ гуманитарной помощи община занимается раздачей мацы прихожанам перед праздником Песах.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:59, 9 октября 2024
Военнослужащий из Ингушетии убит на Украине
09:45, 9 октября 2024
1
 Разлив нефти произошел у берегов моря в Туапсинском районе
07:34, 9 октября 2024
Контрактник из Астраханской области убит в военной операции
05:37, 9 октября 2024
Десять беспилотников сбиты в Ростовской области
02:47, 9 октября 2024
Жилой дом поврежден обломками беспилотника на Кубани
19:38, 8 октября 2024
1
 Улькер Гашимова осуждена по делу о призывах к терроризму и экстремизму
Все события дня
Новости
09 октября 2024, 12:30
Сиделка задержана по делу об истязании пожилой жительницы Махачкалы
09 октября 2024, 11:59
Военнослужащий из Ингушетии убит на Украине
Флаги ЕС и Грузии. Фото: Грозный Информ https://grozny-inform.ru/news/world/146601/
09 октября 2024, 10:29
Грузинские активисты анонсировали шествие в поддержку евроинтеграции
Разлив нефти в море. Фото: иллюстрация создана с помощью программы Copilot
09 октября 2024, 09:45
Разлив нефти произошел у берегов моря в Туапсинском районе
Апти Алаудинов (слева) и Денис Шапиро. Коллаж Кавказского Узла. Фото: Кадр видео из телеграм-канала Апти Алаудинова https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/5739 и Стоп-кадр видео Telegram-канала "Суды общей юрисдикции города Москвы" от 08.10.24, https://t.me/moscowcourts/4921
09 октября 2024, 09:05
Алаудинов прокомментировал арест своего адвоката
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Тбилисоба. 2022 год. Скриншот https://youtu.be/7ImJ3wFJibc Тбилисоба

Блогеры
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
12:11, 4 августа 2024
BERG...man Tbilisi
17
Зенит - Ростов: 5-0. Феерический дебют Глушенкова и довольный Карпин. Видео
Аналитика
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
09 сентября 2024, 19:48
В августе 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
Темы дня
Мансур Жабраилов приносит извинения. Стоп-кадр видео ЧГТРК "Грозный" от 08.10.24, https://t.me/groznytv/25935
08 октября 2024, 20:35
Жабраилов извинился перед христианами

Ахмат Кадыров. Фото: https://minsport-chr.ru/ahmat-ramzanovich-kadyrov-ministr.html
08 октября 2024, 17:02
Сын Кадырова пригрозил бойцам поп-ММА

Афган Садыгов. Фото: https://oc-media.org/ru/v-azerbayodzhane-za-vymogatelstvo-arestovany-redaktory-novostnykh-sayotov/
08 октября 2024, 13:04
Афган Садыгов госпитализирован в тюремную больницу

Мансур Жабраилов. Фото: naslednik_firdawsa / Telegram
08 октября 2024, 12:07
Ролики Мансура Жабраилова остались доступны в соцсетях

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше