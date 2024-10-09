Закрытие ростовской еврейской религиозной общины стало формальностью

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Еврейская религиозная община в Ростове-на-Дону уже много не вела никакую деятельность, и ее закрытие по требованию Минюста стало лишь юридической формальностью, сообщили в Конгрессе еврейских религиозных организаций.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября стало известно, что суд в Ростове-на-Дону по иску управления Минюста ликвидировал местную религиозную организацию "Ростовская еврейская религиозная община - КЕРОР" и исключил ее из госреестра юрлиц.

Решение о ликвидации было принято "из-за несоблюдения требований законодательства Российской Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также из-за несоблюдения целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом".

Закрытие ростовской общины, входящей в Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений России (КЕРООР) было юридической формальностью, сообщил представитель штаб-квартиры КЕРООР в Москве.

«Любая организация должна сдавать отчетность и вести какую-то деятельность. Эта организация уже много лет не предоставляла ни единого отчета и не вела никакую деятельность», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Суд в Ростовской области начал рассмотрение двух административных дел - о ликвидации религиозной организации «Ростовская еврейская религиозная община – КЕРОР» и иудейской местной религиозной организации «Еврейская община Новочеркасска», сообщил 4 сентября "Блокнот Ростов" со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области.

Что касается второй организации, в отношении которой, по данным СМИ, ведется дело о закрытии – еврейской общины Новочеркасска, входящей в состав Федерации еврейских общин России (ФЕОР) - то представитель ростовской общины ФЕОР высказал корреспонденту "Кавказского узла" предположение, что причина в "проблеме с какими-то несданными отчетами".

Председатель еврейской общины Новочеркасска Борис Легран, в свою очередь, назвал ошибкой информацию о планах закрытия общины. "Это ошибка", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", отказавшись от других комментариев.

По данным сайта ФЕОР, при общине Новочеркасска функционируют воскресный клуб, библиотека и ульпан (курсы по изучению иврита). Кроме того, в рамках программ гуманитарной помощи община занимается раздачей мацы прихожанам перед праздником Песах.

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