Ростовская еврейская религиозная община ликвидирована

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Суд по иску главного управления Минюста России по Ростовской области ликвидировал местную религиозную организацию "Ростовская еврейская религиозная община - КЕРОР" за несоблюдение требований законодательства.

Решение о ликвидации религиозной организации "Ростовская еврейская религиозная община - КЕРОР" принял Ростовский областной суд.

Иск о ликвидации общины и исключении ее из единого госреестра юридических лиц был подан главным управлением Минюста России по Ростовской области, пишет 7 октября РИА "Новости".

Суд удовлетворил иск Минюста и исключил общину из ЕГРЮЛ из-за несоблюдения требований законодательства Российской Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также из-за несоблюдения целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом, информирует "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу суда.

При этом какие конкретно требования были нарушены - не сообщается. На заседании суда была оглашены лишь резолютивная часть решения, текст же мотивировочной части планируется обнародовать позднее.

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