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06:43, 8 октября 2024

Ростовская еврейская религиозная община ликвидирована

Празднование Хануки. Фото: Dogor. Foto Propia https://ru.wikipedia.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд по иску главного управления Минюста России по Ростовской области ликвидировал местную религиозную организацию "Ростовская еврейская религиозная община - КЕРОР" за несоблюдение требований законодательства.

Решение о ликвидации религиозной организации "Ростовская еврейская религиозная община - КЕРОР" принял Ростовский областной суд.

Иск о ликвидации общины и исключении ее из единого госреестра юридических лиц был подан главным управлением Минюста России по Ростовской области, пишет 7 октября РИА "Новости".

Суд удовлетворил иск Минюста и исключил общину из ЕГРЮЛ из-за несоблюдения требований законодательства Российской Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также из-за несоблюдения целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом, информирует "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу суда.

При этом какие конкретно требования были нарушены - не сообщается. На заседании суда была оглашены лишь резолютивная часть решения, текст же мотивировочной части планируется обнародовать позднее.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2016 года МВД аннулировало вид на жительство раввина Сочи Ари Эделькопфу, затем права проживания в России была лишена и его супруга Ханна. Суды постановления МВД утвердили, а 28 марта суд Краснодарского края отказал Эделькопфу в апелляции. Защита раввина допустила связь его выдворения со спором вокруг земельного участка, выделенного для строительства синагоги в Сочи.

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Автор: "Кавказский узел"

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