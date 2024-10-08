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03:50, 8 октября 2024

Житель Каспийска обвинен в присвоении денег пайщиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Направлено в суд дело жителя Каспийска, который, по версии следствия, присвоил денежные средства пайщиков двух жилищно-строительных кооперативов, сообщает прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", в списки обманутых дольщиков в Дагестане включены 895 человек, сообщил в марте 2023 года Минстрой, указав, что большинство недобросовестных застройщиков оформляют не договоры долевого участия, а "всякие-разные предварительные договоры". "Втягивают их [покупателей] в схемы, мутные ЖСК, торгуют квартирами под договоры займа и прочее. Таким образом, люди, отдающие многомиллионные суммы за "квартиры", дольщиками как таковыми не становятся", - подчеркнул Минстрой.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Прокуратура республики Дагестан утвердила обвинительное заключение председателю двух потребительских жилищно-строительных кооперативов. Он обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 160 (присвоение) и части 3 статьи 30 - части 4 статьи 159 (покушение на мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации, говорится в сообщении, опубликованном 7 октября на сайте ведомства.

По версии следствия, мужчина в период с 2018 по 2022 год присвоил часть денег пайщиков, которые они внесли для участия в строительстве жилых комплексов в Каспийске. Общая сумма присвоенных средств превысила 54 миллиона рублей.

В 2021 году обвиняемый скрыл от пайщиков, что собранные у них деньги на использовались в строительстве в полном объеме, и незаконно направил 162 потерпевшим уведомление о повышении стоимости строительства домов и увеличении размера паевых платежей на общую сумму около 42 миллионов рублей. Граждане отказались от внесения дополнительных выплат.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Каспийский городской суд.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2023 году пайщики ЖСК "Теплый" в Каспийске пожаловались на проволочки в суде, по их словам, власти обещали им помочь с разрешением на достройку домов, возведение которых началось еще в 2011 году.

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Автор: "Кавказский узел"

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