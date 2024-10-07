Оставлен в силе приговор трем жителям Дербента по делу о терроризме

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Кассационная инстанция оставила в силе приговор жителям Дербента Исламу Барзукаеву, Гасану Курбанову и Мирзаали Мирзалиеву, осужденным на длительные сроки по обвинению в причастности к террористам. Доводы защиты о показаниях, полученных под пытками, и фальсификации доказательств суд счел неубедительными.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября 2023 года апелляционный военный суд Московской области оставил в силе приговор Южного окружного военного суда жителям Дербента Исламу Барзукаеву, Гасану Курбанову и Мирзаали Мирзалиеву, которые были осуждены соответственно на 18 лет, 17 лет и 15,5 года колонии.

По версии следствия, Барзукаев, Курбанов и Мирзалиев организовали вооруженную группу для "посягательств на сотрудников правоохранительных органов и оказания вооруженного сопротивления". Родственники заявили, что до задержания все трое были похищены, а признательные показания их вынудили дать под пытками. В январе 2021 года в отношении Барзукаева, Курбанова и Мирзалиева также было возбуждено уголовное дело по статье о создании террористического сообщества. Новое дело позволило оставить обвиняемых под арестом, пока дело об участии в незаконном вооруженном формировании находилось на доследовании, заявила защита.

Судебная коллегия Верховного суда России рассмотрела кассационные жалобы защиты осуждённых Барзукаева, Курбанова и Мирзалиева на приговор и апелляционное определение, говорится в тексте кассационного определения, датированного 26 сентября и опубликованного на сайте Верховного суда.

Адвокат Барзукаева и Курбанова просил отменить приговор и апелляционное определение и передать дело на новое судебное рассмотрение. В кассационной жалобе он указал, в частности, что Барзукаев и Курбанов признаны виновными "лишь на основании их показаний на предварительном следствии, полученных в результате применения недозволенных методов, а также показаний недобросовестных свидетелей - оперативных сотрудников и понятых, которые сами являлись фигурантами уголовных дел о незаконном обороте наркотиков".

Адвокат Мирзалиева попросил оправдать его подзащитного "за отсутствием состава преступления" либо передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение или вернуть его прокурору.

"В обоснование своей позиции он приводит следующие доводы: вина Мирзалиева и иных лиц в преступлениях, за которые они осуждены, не доказана; [...] в ходе судебного следствия были выявлены факты фальсификации доказательств сотрудниками правоохранительных органов; постановления о возбуждении уголовных дел являются незаконными, так как они возбуждены на основании сфальсифицированных данных; часть доказательств и доводов стороны защиты оценки в приговоре не получила, а часть - была оценена предвзято и с обвинительным уклоном", - говорится в документе.

Однако судебная коллегия не нашла оснований для удовлетворения кассационных жалоб. "Нарушений закона, влекущих отмену либо изменение приговора и апелляционного определения, по делу не допущено", - постановил Верховный суд.

Напомним, в сентябре 2023 года ЕСПЧ признал, что силовики пытали Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова, а также незаконно удерживали их, пока получали необходимые силовикам показания. ЕСПЧ обязал власти России выплатить Барзукаеву и Курбанову компенсации по 26 тысяч евро, хотя Россия больше не является участником Европейской конвенции о правах человека.

Родственники Барзукаева, Курбанова и Мирзалиева регулярно проводили в Махачкале пикеты в их поддержку. Мать Мирзалиева утверждала, что силовики вынуждали его оговорить Барзукаева и Курбанова. Следователи десять раз отказывали в возбуждении дела о пытках.

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