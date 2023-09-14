ЕСПЧ признал нарушения прав жителей Дербента Барзукаева и Курбанова

14 сентября 2023, 13:24

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Европейский суд по правам человека присудил жителям Дербента Исламу Барзукаеву и Гасану Курбанову по 26 тысяч евро компенсации, признав, что силовики вынудили их признаться в преступлениях под пытками.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 января 2022 стало известно, что Верховный суд Дагестана отклонил жалобу силовика, который потребовал наказать мать обвиненного в терроризме жителя Дербента Ислама Барзукаева за обвинения в пытках ее сына.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что в отношении жителей Дербента Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова силовики применяли пытки, а также незаконно удерживали их на то время, пока получали от дербентцев необходимые им показания, сообщил сегодня суд на своем сайте.

ЕСПЧ обязал власти России выплатить Барзукаеву и Курбанову компенсации по 26 тысяч евро каждому, сказано в пресс-релизе.

Напомним, по версии следствия, Барзукаев, Курбанов, а также еще один житель Дербента Мирзаали Мирзалиев организовали вооруженную группу для "посягательств на силовиков и оказания вооруженного сопротивления". Родственники заявили, что до задержания все трое были похищены, а признательные показания их вынудили дать под пытками.

В январе 2021 года в отношении Барзукаева, Курбанова и Мирзалиева также было возбуждено уголовное дело по статье о создании террористического сообщества. Новое дело позволило следствию оставить обвиняемых под арестом, пока дело об участии в незаконном вооруженном формировании находилось на доследовании, заявил ранее адвокат.

Родственники Барзукаева, Курбанова и Мирзалиева регулярно проводили в Махачкале пикеты в их поддержку. Мать Мирзалиева утверждала, что силовики вынуждали его оговорить Барзукаева и Курбанова. Следователи десять раз отказывали родным в возбуждении дела о пытках на силовиков.

Напомним, Россия перестала 16 сентября 2022 года быть участником Европейской конвенции о правах человека. Несмотря на это ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, которые были направлены против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня.

16 марта 2022 года, стало известно, что ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России в связи с выходом России из Совета Европы. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения – исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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