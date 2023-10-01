Апелляция оставила в силе приговор трем дербентцам по делу о терроризме

01 октября 2023, 02:09

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Апелляционный военный суд Московской области рассмотрел жалобу защиты жителей Дербента Ислама Барзукаева, Гасана Курбанова и Мирзаали Мирзалиева и оставил его без изменения.

Как сообщал «Кавказский узел», следователи полагают, что Ислам Барзукаев, Гасан Курбанов и Мирзаали Мирзалиев организовали вооруженную группу для "посягательств на сотрудников правоохранительных органов и оказания вооруженного сопротивления". Родственники заявили, что до задержания все трое были похищены, а признательные показания их вынудили дать под пытками. В январе 2021 года в отношении Барзукаева, Курбанова и Мирзалиева также было возбуждено уголовное дело по статье о создании террористического сообщества. Новое дело позволило следствию оставить обвиняемых под арестом, пока дело об участии в незаконном вооруженном формировании находится на доследовании, предположила защита.

14 сентября ЕСПЧ признал, что силовики пытали жителей Дербента Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова, а также незаконно удерживали их, пока получали необходимые силовикам показания. ЕСПЧ обязал власти России выплатить Барзукаеву и Курбанову компенсации по 26 тысяч евро. По мнению адвоката, решение ЕСПЧ не повлияет на итог рассмотрения апелляционной жалобы, так как Россия больше не является участником Европейской конвенции.

В апелляционном военном суде Московской области, где 30 сентября рассматривалась жалоба Ислама Барзукаева, Гасана Курбанова и Мирзаали Мирзалиева на приговор представитель гособвинения заявил, что «приговор Южного окружного военного суда законный, а оснований его отмены нет». Он просил жалобу защиты оставить без рассмотрения.

Защита в судебном заседании указала на то, что в приговор Южного военного суда положены показания Барзукаева и Курбанова, а также показания секретного свидетеля, переписка Барзукаева, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Тагир Шамсудинов.

«Мы говорили, что показаниям верить нельзя, поскольку они получены под принуждением, с применением насилия, что суд косвенно подтвердил в своих определениях. Что касается переписки, телефон Барзукаева почти девять месяцев находился у следователя, не был должным образом опечатан, неизвестно, что с ним происходило в течении этих месяцев, мы обращали внимание суда на это. Мы заявили о том, что секретный свидетель не обращался к следователю применить к нему меры госзащиты, соответственно, не было оснований его засекречивать. Его показания не согласуются с другими показаниями. Судья при вынесении приговора должен все показания между собой по совокупности сверять. То, что наговорил свидетель - это не подтверждается никакими иными показаниями», - рассказал адвокат.

Суд нашел доводы защиты неубедительными, а постановление Ростовского военного окружного суда законным и обоснованным, в связи с чем в удовлетворении апелляционной жалобы отказал, оставив обвиняемым наказание в виде 18 лет лишения свободы для Барзукаева, 17 для Курбанова и 15,5 для Мирзалиева без изменения.

Адвокат сообщил, что апелляционный суд рассматривал жалобу лишь по первому приговору - по основному делу по терроризму и оружию, вынесенному Ростовским окружным военным судом 31 марта. По второму делу, где фигуранты обвиняются в приготовлении к покушению на представителей власти, приговор по которому был вынесен 15 августа тем же составом суда, сторона защиты ждет ознакомления с протоколами судебного заседания для подачи дополнительной жалобы.

С учетом второго приговора, вынесенного 15 августа, путем сложения сроков Барзукаев проведет в неволе 19 лет, Курбанов – 18, а Мирзалиев – 16, сообщил адвокат.

Сейчас у стороны защиты на национальном уровне осталась кассационная инстанция, отметил защитник. «В течении шести месяцев с момента вступления приговора в законную силу мы можем обжаловать это решение. Будем согласовывать позицию с родителями. Если они посчитают нужным, будем обжаловать», - заявил адвокат, напомнив, что ранее по делу было вынесено решение ЕСПЧ, усмотревшего нарушенными положения Женевской Конвенции о защите прав человека.

Само судебное заседание проходило с участием подсудимых во видеоконференцсвязи из Новочеркасска. Подсудимые участвовали в прениях, суд предоставил им возможность выступить и с последним словом.

При этом, отмечает защитник, при формальном соблюдении процедуры состязательного судопроизводства, сторона защиты с начала суда отметила заинтересованность суда в обвинительном исходе дела. «Сразу было ясно, что задачи менять приговор не было, суд внимательно отнесся, формально процессуально все было соблюдено. Предсказуемо ли было постановление? Да, потому что по таким делам сложилась некая практика, что приговор Южного окружного военного суда апелляционный суд всегда засиливает. Ни у меня, ни у коллег с 2016 года не было прецедентов, чтобы отменили», - сообщил Шамсудинов.

Защитник также сообщил, что в настоящий момент давление на его подзащитных не оказывается, однако им отказывается в оказании надлежащей медицинской помощи. «Жалоб, начиная с Ростова, на давление и условия содержания нет. Гасан Курбанов и Ислам Барзукаев нуждаются в лечении. У Гасана проблемы с нейрохирургией, а у Ислама кровотечения из уха, им давно нужно лечение», - сообщил защитник.

Ранее Ростовский окружной военный суд выделил материалы о пытках и подбросе оружия обвиняемым и направил обратно в Дербент, указав, чтобы правоохранительные органы рассмотрели материалы и в порядке 144-145 УПК (сообщение о преступлении. - Прим. "Кавказского узла") возбудили дело по пыткам и подбросу оружия", - сообщил адвокат. «Материалы выделены, судья направил их в Дербент. На прошлой неделе мы написали ходатайство, с просьбой уведомить нас, какие действия предпринимаются после поступления материала проверки. Нам пока не ответили на ходатайство», - сообщил адвокат.

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