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18:38, 4 октября 2024

Аналитики оценили перспективы объявления иноагентами глав регионов

Конституция Чеченской Республики. Фото: Чеченская Государственная Телерадиокомпания "Грозный" https://grozny.tv/news/day-in-history/54004

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Поправки в Конституцию Чечни о досрочном прекращении полномочий главы региона в случае признания его иноагентом и аналогичная инициатива в парламенте Дагестана являются формальностью и перестраховкой, для увольнения чиновника есть другие возможности, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Статус иноагента используется для внутриэлитной борьбы, критерии признания иноагентом расплывчаты, поэтому включение в реестр глав регионов и депутатов региональных парламентов не исключено, возразили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая 2023 года Минюст внес бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* в реестр иноагентов. Поводом была названа поддержка им властей Украины и его готовность сотрудничать с иностранными источниками для получения гражданства. На следующий день Гаджиев* был исключен из партии "Единая Россия".

В статью 71 Конституции Чечни внесен дополнительный пункт о досрочном прекращении полномочий главы республики и депутатов республиканского парламента в случае признания иноагентом. В Дагестане соответствующие поправки в Конституции внесены в парламент. На федеральном уровне прекращение полномочий глав регионов и депутатов выборных органов в случае признания их иноагентами было принято  еще в мае 2024 года. В справке "Кавказского узла" "Чечня и Дагестан: статус иноагента как предлог для отставки главы" собрана краткая информация об изменениях по этому поводу в местных законодательствах.

Политолог Сергей Бойко сообщил, что Минюст может присвоить статус иноагента в том случае, если глава региона или муниципального образования имеет финансирование из-за границы или находится "под иностранным влиянием". "В законе зафиксировано, что "иностранными агентами" можно признавать физических лиц, занимающихся политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере и получающих деньги и "иную помощь" из-за рубежа. При этом главы районов и муниципалитетов не относятся к представителям госкорпораций, бизнес-объединений, религиозных организаций. Так как критерии очень расплывчаты, то можно объявить кого угодно иноагентом и соответственно лишить должности", - рассказал он.

По мнению политолога, статус иноагента уже активно используется для внутриэлитной борьбы.

 "Наиболее ярким примером является внесение telegram-каналов BRIEF* и «Незыгарь»* в реестр иностранных агентов. Тем более что наличие зарубежной недвижимости и других активов и так запрещено чиновникам и депутатам всех рангов, но это сложно доказывать, а статус иноагента присвоить довольно легко", - пояснил Бойко.

 По его словам, вероятность использовать инструмент внесения того или иного главы региона в реестр иноагентов высока, так как не требует серьезно проработанных оснований для этого. "А с точки зрения последствий - это де факто политическая смерть", - указал Бойко, отметив, что депутаты, которым присвоен статус «иноагента не смогли доказать ошибочность и отстраняются от депутатской деятельности.

"Новые законы - просто дополнительный инструмент устранения неугодных, который от узкой категории лиц расширяется на более широкий", - резюмировал Бойко.

Принятие законов о присвоении главам регионов статуса иноагентов является перестраховкой, считает политконсультант Евгений Минченко.

"В целом в России сама по себе система присуждения звания иноагента очень не прозрачная, и трудно понять, каковы критерии. Гипотетически могут припаять кому-то (из глав регионов). Но прецедентов не было. И депутаты, которым присвоили, пока не выходили из статуса иноагента", - пояснил он.

В настоящее время нет глав регионов, объявленных иноагентами, подчеркнул адвокат Владимир Постанюк. Он сомневается, что это возможно в принципе. 

 Были депутаты городского, районного уровня иноагентами. Но всем им присвоили статус иноагента после того, как они стали депутатами. Никто будучи иноагентом не становился депутатом. Имели место прецеденты, когда иноагенты (не-депутаты, а вообще) через суд доказывали ошибочность присвоения им статуса иноагента. Например, что иностранное финансирование шло его полному тёзке. В целом очень сложно доказать неправомерность присвоения статуса. Тем более, в законе есть обтекаемая формулировка, что человек "находится под иностранным влиянием". Что вкладывается в это понятие, не ясно. Много раз юристы задавали вопрос о возможности вольной трактовки. Ответ давался такой: присвоение статуса иноагента формальное, он не лишает человека основных прав, добавляя некоторые обязанности. Человек должен на каждом углу кричать, что он иноагент, и более тщательно отчитываться о своих доходах и расходах, чтобы было видно, что он ни на что "не влияет", - рассказал Постанюк.

 Он полагает, что условия объявления иноагентом для глав регионов вряд ли отличаются от условий присвоения этого статуса "простому гражданину". "Его по тому же закону объявят иноагентом. И должны дать возможность в судебном порядке доказать, что ошибочно получил статус. А если не докажет - тогда уже слагать с себя полномочия. Но я сомневаюсь, что глав региона будут объявлять иноагентами и на этом основании снимать. И без этого есть возможности поменять главу региона. Это не сложно. И зачем этот дополнительный механизм? Объяснить, зачем это делает Госдума, не могу. Имеется множество животрепещущих вопросов, но она занимается этим", - сказал Постанюк.

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* включены в реестр иностранных агентов.

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Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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