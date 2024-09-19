Чечня и Дагестан: статус иноагента как предлог для отставки главы

19 сентября 2024, 16:00

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Прекращение полномочий глав регионов и депутатов выборных органов в случае признания их иноагентами было принято на федеральном уровне еще в мае 2024 года. К сентябрю 2024 года изменения в региональное законодательство подготовили Чечня и Дагестан. В справке “Кавказского узла” собрана краткая информация об изменениях в местных законодательствах.

В мае 2024 года Владимир Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах. Запрет на участие иноагентов относится к выборам всех уровней .

Согласно подписанным поправкам, для регистрации кандидата на выборах он должен прекратить статус иностранного агента. При этом закон оговаривает, что зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестр иноагентов, но регистрацию кандидата можно отменять в случае наличия у него статуса иноагента.

Кроме того, признанне иностранными агентами, также как и включенные в реестр причастные к деятельности экстремистской или террористической организации, не могут быть уполномоченными представителями и доверенными лицами кандидатов и наблюдателям .

Полномочия сенаторов, депутатов, глав регионов и любого выборного должностного лица в органах публичной власти будут прекращены досрочно в случае признания их иноагентами.

Парламент Дагестана рассматривает законопроект

22 августа 2024 года действующий глава Дагестана Сергей Меликов внес на рассмотрение в Народное собрание республики законопроект «О поправках к Конституции Республики Дагестан» .

Согласно предложенным поправкам, если глава региона будет признан иноагентом, то он должен будет уйти в отставку.

Инициативу внесения такого законопроекта Меликов пояснил тем, что что региональное законодательство должно соответствовать федеральному, где «новым основанием для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта РФ является приобретение им статуса иностранного агента» .

В проекте закона устанавливается дополнительное основание для досрочного прекращения полномочий депутата Народного Собрания и лиц, замещающих государственную должность, в случае приобретения ими статуса иностранного агента. Документ также прекращает предоставление гарантий высшему должностному лицу республики в случае приобретения им статуса иностранного агента.

Проект закона был рассмотрен 18 сентября 2024 года на заседании Комитета Народного Собрания по законодательству, законности, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту и предложены Президиуму для включения в повестку дня предстоящей сессии .

Чечня закрепила норму в Конституции

5 июля 2024 года постановлении № 622-5с “О поддержке проектов федеральных законов” подписал глава Чечни Рамзан Кадыров. Законопроект был принят парламентом 27 июня 2024 года. Постановлением внесены изменения в Конституцию республики, связанные с досрочными прекращением полномочий главы республики и депутатов парламента .

В статью 71 Конституции Чечни внесен дополнительный пункт о досрочном прекращении полномочий главы республики в случае о признании его иноагентом.

Статья 79 Конституции Чечни дополнена пунктом об основаниях для досрочного прекращения депутатских полномочий – “прекращение гражданства Российской Федерации, наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, приобретение статуса иностранного агента» .

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