Принят закон о лишении главы Дагестана должности в случае признания иноагентом

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Депутаты дагестанского парламента приняли закон, который позволяет лишить главу республики должности, если он получит статус иностранного агента.

Как писал "Кавказский узел", поправки в Конституцию Чечни о досрочном прекращении полномочий главы региона в случае признания его иноагентом и аналогичная инициатива в парламенте Дагестана являются формальностью и перестраховкой, для увольнения чиновника есть другие возможности, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Статус иноагента используется для внутриэлитной борьбы, критерии признания иноагентом расплывчаты, поэтому включение в реестр глав регионов и депутатов региональных парламентов не исключено, возразили их оппоненты. Так, 26 мая 2023 года Минюст внес бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* в реестр иноагентов. Поводом была названа поддержка им властей Украины и его готовность сотрудничать с иностранными источниками для получения гражданства. На следующий день Гаджиев* был исключен из партии "Единая Россия".

В статью 71 Конституции Чечни внесен дополнительный пункт о досрочном прекращении полномочий главы республики и депутатов республиканского парламента в случае признания иноагентом. В Дагестане соответствующие поправки в Конституции внесены в парламент. На федеральном уровне прекращение полномочий глав регионов и депутатов выборных органов в случае признания их иноагентами было принято еще в мае 2024 года. В справке "Кавказского узла" "Чечня и Дагестан: статус иноагента как предлог для отставки главы" собрана краткая информация об изменениях по этому поводу в местных законодательствах.

Глава Дагестана как высшее должностное лицо республики будет досрочно освобожден от занимаемой должности в случаи приобретения статуса «иностранный агент». Соответствующую поправку к Конституции Дагестана принял парламент республики. Закон принят в целях приведения Конституции Дагестана в соответствие с федеральным законодательством, сообщили сегодня "Махачкалинские известия".

Голосование по поводу поправок в Конституцию состоялось сегодня, следует из информации в Telegram-канале парламента Дагестана. В сообщении говорится, что на сегодняшнем заседании в рамках 37-й сессии парламента Дагестана "депутаты внесли изменения в ряд законопроектов", в том числе "О поправках к Конституции Республики Дагестан".

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, говорится в пояснительной записке к документу, размещенной на сайте парламента Дагестана.

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