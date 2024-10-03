Член ЦИК Грузии заявила о подготовке фальсификаций на выборах

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Госслужащие пожаловались в Центризбирком Грузии на требования руководства предоставить информацию о персональных данных. Запрос информации, которая позволяет идентифицировать избирателей, вызывает подозрения в подготовке манипуляций с результатами голосования, заявила оппозиционный член ЦИК Анна Кобахидзе.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Оппозиционный член ЦИК Грузии Анна Кобахидзе заявила о том, что от сотрудников различных муниципальных советов и управлений поступают сообщения о том, что их руководители и неформальные группы просят сотрудников раскрывать персональные данные, что является уголовным преступлением.



"Мы приступили к изучению этого вопроса и детально изучим (ситуацию) в каждом муниципалитете, а до тех пор хотела бы предупредить и обратиться к служащим государственных служб и их руководителям, что подобные действия являются уголовным преступлением.

Передача личной информации, которая включена в единый список избирателей, т.е. имени, фамилии, идентификационного номера, даты рождения, запрос такой информации вызывает обоснованное подозрение, что конкретное лицо пытается использовать эти данные в целях манипулирования выборами", - привело слова Кобахидзе грузинское издание Sova.



Кроме того, она обратилась к Центризбиркому с призывом "провести жесткую информационную кампанию о том, что избиратель никогда не должен делиться с другим человеком личной информацией", говорится в публикации.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК открыл за рубежом 60 избирательных участков в 42 странах, где смогут проголосовать граждане Грузии, состоящие на консульском учете. Решение ЦИК было принято 26 сентября. Оппозиция требовала увеличить число участков и назвала решение Центризбиркома нарушением прав проживающих за рубежом граждан Грузии. Городской суд Тбилиси, куда обратились представители оппозиции, признал неприемлемыми три иска, в которых оспаривался отказ Центризбиркома открыть больше участков за рубежом, апелляционный суд оставил в силе это решение. Эмигранты также сообщили о том, что многих из них нет в списках избирателей.

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