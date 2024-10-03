Юристы прокомментировали скандал с продажей оборудования от имени спецназа "Ахмат"

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За то, что аферисты торговали украденным имуществом, представляясь бойцами чеченского подразделения "Ахмат", их, согласно закону, привлечь к ответственности практически невозможно, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Однако действия аферистов серьезно дискредитировали "Ахмат" и не исключено, что за этим стоят недруги властей Чечни, предположил чеченский политолог.

Как информировал "Кавказский узел", ранее в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого было показано, как двое бойцов в военной форме ограбили салон сотовой связи в Курской области. Советник губернатора Курской области заявил, что грабители должны ответить за мародерство. Уголовная ответственность за мародерство была введена только в 2022 году и касается военных и гражданских лиц, максимальный срок по этой статье – 15 лет лишения свободы, отметили юристы.

Представляясь бойцами спецназа "Ахмат", мошенники обманывали жителей, продавая им различное техническое оборудование под вымышленным предлогом материальной нужды. Торговцы "заработали" немало денег и приобрели дорогой автомобиль, написал 28 сентября в своем телеграм-канале командир спецназа "Ахмат" Апти Алаутдинов.

Реакция Алаутдинова вызвана тем, что действия лиц, выдававших себя за "ахматовцев" ударили по имиджу не только подразделения, но и руководства Чечни, отметил политолог Руслан Кутаев.

"Не важно, чем и как торговали, наиболее важно они торговали именем "Ахмат". Это принципиально для них. Некие люди торговали похищенным и делали это от имени "Ахмат". Это дискредитация. Есть подозрение, что это могли запустить и недруги "Ахмата" и вообще чеченского руководства", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог уверен, что бойцы подразделений "Ахмат" не имеют отношения к торговавшим от их имени. "Ни ахматовцы, ни кадыровцы не имеют к ним отношения. Это [недобросовестные люди], которые торговали краденым. Но, вероятно, недоброжелатели кадыровцев их надоумили использовать имя "Ахмат". Скорее всего, это не единичный случай. И сами представители "Ахмата" не исключают, что это делали умышленно, специально, чтобы дискредитировать их", – сказал Кутаев.

Выдавать себя за другого человека в целом не является уголовным преступлением, пояснила юрист Марина Агальцова.

"Если это не делается в мошеннических целях. Скажем, люди продают приобретенный законным путем товар по рыночной цене, но говорят, что они, мол, "Ахмат" или кто-то ещё, то криминала непосредственно в этом нет. Но если бы они умышленно завышали цену, принуждали кого-то покупать не нужное им или собирали на благотворительные цели от имени кого-то и присваивали деньги, тогда это будет мошенничество. Ну конечно, если они торгуют краденым — это тоже преступление", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Торговля похищенным в любом случае уголовно наказуема, отметил юрист Тимофей Широков.

"Если они торговали краденым, то это попадает под статью 175 УК РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Обязательный признак данного состава преступления, предполагает понимание виновным того, что получаемое имущество добыто в результате совершения какого-либо преступления, но данное обстоятельство не означает, что преступник должен знать подробности и все обстоятельства преступного возникновения имущества. В случае, когда он знал, что ему принесут похищенное имущество, участвовал в схеме преступления, тогда он уже соучастник этого преступления и наказывается строже", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Использование имени "Ахмат" для торговли посторонними лицами само по себе лишь теоретически может попасть под криминальное действие, продолжил Широков.

"К примеру, кто-то желая повысить цену продаваемой вещи или говоря, что вырученные деньги пойдут на гуманитарные цели и при этом оперирует каким-то известным именем, то можно подумать о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества или по статье 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Но это теоретически. Практически это вряд ли будут делать. К тому же, согласно статье 180 УК РФ речь идет об использовании чужого товарного знака, чужого бренда в производстве и торговле. А "Ахмат" всё-таки не является брендом или торговым знаком", – отметил Широков.

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