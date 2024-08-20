Юристы оценили перспективы наказания кавказских военных за мародерство под Курском

Уголовная ответственность за мародерство была введена только в 2022 году и касается военных и гражданских лиц, максимальный срок по этой статье - 15 лет лишения свободы, подчеркнули юристы, комментируя видео о действиях выходцев с Северного Кавказа в салоне связи в Курской области. При этом власти могут как вступиться за бойцов, так и показательно наказать их, указала правозащитница.

Как писал "Кавказский узел", двое бойцов в военной форме ограбили салон сотовой связи в Курской области, следует из видео, опубликованного в соцсетях. Грабители должны ответить за мародерство, заявил советник губернатора Курской области*.

Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" (внесена в реестр иноагентов) Сергей Кривенко (Кривенко Сергей Владимирович признан иностранным агентом) сообщил, что за такое поведение военнослужащих может ожидать уголовное преследование за мародерство по статье 356.1. УК РФ.

"Мародерство, то есть совершенные с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий и не связанные с вынужденной необходимостью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц чужого имущества (в том числе имущества, находящегося при убитых или раненых, имущества гражданского населения), наказывается лишением свободы на срок до шести лет. Мародерство, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. Мародерство, совершенное: группой лиц по предварительному сговору; в крупном размере; с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет. И наконец. Мародерство, совершенное организованной группой;совершенное в особо крупном размере; соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет", - рассказал он.

В свою очередь, адвокат Тимофей Широков отметил, что крупным размером в настоящей статье признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

"Уголовное наказание за мародёрство введено Федеральным законом только 24 сентября 2022 года. Удивительно, что ранее это не квалифицировалось как отдельное преступление", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению адвоката, правоприменение этой статьи вряд ли будет зависит от принадлежности военнослужащих к тому или иному подразделению.

"Во-первых, статья касается не только военных, но и гражданских лиц, которые занимаются мародёрством. Во-вторых, если это абстрактные «кавказцы», то вряд ли они могут иметь протекцию и иммунитет. Что касается так называемых «кадыровцев», то за них могут вступиться. И то я сомневаюсь, что вступятся за каких-нибудь рядовых. А военная полиция в любом случае действует по определённому алгоритму", - считает Широков.