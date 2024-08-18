Советник губернатора Курской области призвал наказать двух чеченцев за мародерство

18 августа 2024, 23:05

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Двое бойцов в военной форме ограбили салон сотовой связи в Курской области, следует из видео, опубликованного в соцсетях. Два чеченца должны ответить за мародерство, заявил советник губернатора Курской области.

Видео, на котором два бородатых мужчины в военной форме грабят салон сотовой связи, опубликовал сегодня Telegram-канал "Типичный Курск".

Один из людей в военной форме пытается ногой выбить дверь, на которой написано акция, дверь расположена в помещении с пустыми стеллажами. Когда это не получается, он берет огнетушитель, которым многократно бьет по замку. Когда у него это не получается, подключается другой человек в военной форме, который также продолжает бить огнетушителем по замку. Потом оон собирает оставшиеся на витрине немногочисленные товары, а первый вновь продолжает бить по двери, однако она не поддается. Оба собирают все, ч о осталось на витрине и выносят все это через окно на улицу, сами также уходят через окно. При этом они переговариваются между собой.

Как следует из видео, запись была сделана 17 августа.

"Кавказский узел" не может подтвердить, где и когда была сделана видеозапись.

Советник курского губернатора Роман Алехин признал , что грабителями оказались «два чеченца». При этом он не стал подтверждать связь с подразделением "Ахмат". У мародеров есть имя и фамилия и каждый должен за преступления понести ответственность лично, а не народ или все подразделение должно за него отвечать. Эти двое мразей уже отвечают!", - написал Алехин в своем Telegram-канале.

По его словам, каждый, кто надел форму российского военнослужащего, дал присягу и потом украл или уничтожил имущество гражданина России, независимо от национальности, должен ответить по законам военного времени! "Потому что они не только украли, они опозорили форму наших бойцов", - заявил он.

К 23.05 мск командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов не комментировал распространившееся в соцсетях видео.

Как писал "Кавказский узел", в Курской области в плен попали три связиста и два стрелка подразделения "Ахмат-Чечня", заявил 13 августа командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Он подчеркнул, что в плен попали "не кадыровцы", бойцы подразделения "Ахмат-Чечня", а спецназа "Ахмат", и добавил, что для чеченца нет ничего позорнее плена. Днем ранее он назвал сообщения о массовой сдаче чеченских бойцов в плен "вбросами противника". Подразделение "Ахмат-Чечня" состоит из уроженцев республики, которые не готовы к боевым действиям и занимаются охраной правопорядка. Сводный батальон "Ахмат", которым командует Алаудинов, так называемая "Армия Исы", ("Армией Исы" в честь Иисуса Христа подразделение называют из-за того, что в нем служит много православных бойцов) в основном состоит из добровольцев, прибывших из разных регионов России, а также бывших "вагнеровцев", чеченцев в нем немного, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В июне 2023 года Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что в зоне СВО на Запорожском направлении находится 42-я дивизия из Чечни. В нее входят 6 тысяч чеченских военных из полков "Ахмат-Россия", "Ахмат-Чечн", "Север-Ахмат", батальоны "Запад-Ахмат", "Восток-Ахмат" и "Юг-Ахмат". В марте 2024 года стало известно, что подразделения "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня" находятся в Брянской и Курской областях на Сумском и Черниговском направлениях. В зоне специальной военной операции, по словам главы республики, находились бойцы управления Росгвардии по Чеченской Республике из 94-го и 96-го полков и ОМОНа "Ахмат-1". Также боевые задачи на Украине выполняет спецназ "Ахмат".

Сводный батальон "Ахмат" (который также называют "спецназом "Ахмат") входит в структуру Росгвардии, следует из сообщения Кадырова от ноября 2021 года, в котором он сообщил о приказе Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации "О присвоении названий подразделениям полиции специального назначения" управления Росгвардии по Чеченской Республике. Подразделение "Ахмат-Чечня" входит в структуру Минобороны РФ. Это следует из сообщения агентства "Грозный-информ" от 18 июня 2023 года, сказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

"Кавказский узел" также писал, что поведение бойцов батальона "Ахмат" вызвало недовольство жителей Белгородской области

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