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06:55, 4 октября 2024

Генпрокуратура потребовала конфискации активов начальника судьи Хахалевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, ушедший в отставку после скандальной истории с судьей Еленой Хахалевой, нарушал антикоррупционное законодательство и таким образом приобрел активы стоимостью свыше 7 млрд рублей, установила генпрокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле 2020 года коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву за многочисленные прогулы. Представитель судьи утверждала, что все отсутствия Хахалевой на рабочем месте были согласованы с бывшим председателем крайсуда Александром Черновым и его заместителем, однако не смогла подтвердить это документально, и обращение президиума Совета судей о привлечении судьи Хахалевой к дисциплинарной ответственности было решено удовлетворить. 17 мая 2022 года стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин подписал постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Хахалевой. Она обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере.

Генпрокуратура потребовала конфискации активов Александра Чернова, который был председателем Краснодарского краевого суда с 1994 по 2019 годы, и обращения их в доход государства. Кропоткинский городской суд Краснодарского края назначил предварительное слушание по иску Генпрокуратуры на 10 октября. Вторым ответчиком привлечена внучка Чернова Анастасия Рязанская, сообщает "Коммерсант".

Претензии прокуратуры также адресованы агрофирмам "Воздвиженская" и "Лосево", сельхозпредприятию (СХП) "Дмитриевское" в Кавказском районе Краснодарского края; в качестве ответчиков в процессе участвуют руководители этих компаний Татьяна и Семен Очкаласовы, а также их мать Тамара Очкаласова (ее муж долгое время руководил этим районом). Также ответчиками заявлены Вадим Шестопалов, Любовь и Светлана Новиковы: они в разное время входили в число учредителей и руководителей СХП "Дмитриевское". Суд уже вынес определение о принятии мер по обеспечению иска, арестовав активы ответчиков, в том числе стопроцентные доли всех трех предприятий, земельные участки, жилые и нежилые здания в Москве, Сочи, Краснодаре, Геленджике и Кропоткине, а также транспортные средства и счета в банках, пишет издание.

По данным Генпрокуратуры, Чернов нарушал антикоррупционное законодательство как во время своего пребывания на посту председателя краевого суда, так и в период отставки.

Статус судьи запрещал ему заниматься предпринимательской деятельностью и получать от нее доходы лично или через доверенных лиц. Но он приобретал хозяйствующие субъекты и фактически руководил ими, извлекая доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц. На деньги от предпринимательства Чернов покупал дорогую недвижимость, используя ее в коммерческих целях. В результате председатель Краснодарского крайсуда накопил активы стоимостью около 7 млрд рублей, утверждает надзорное ведомство.

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Автор: "Кавказский узел"

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