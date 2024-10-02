Бакинские аналитики оценили влияние военной эскалации между Ираном и Израилем на Азербайджан

02 октября 2024, 20:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Усиление военной эскалации между Ираном и Израилем будет иметь последствия для соседних стран, включая Азербайджан, предположили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" бакинские аналитики. Баку должен сохранять в этом конфликте нейтралитет, подчеркнули они.

Как писал "Кавказский узел", отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись взаимными обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Иран вечером во вторник, 1 октября, подверг Израиль второй за полгода массированной атаке, выпустив по израильской территории более 180 баллистических ракет. Большинство из них были сбиты Израилем и "оборонительной коалицией во главе с США", говорится в заявлении пресс-службы израильской армии (ЦАХАЛ), опубликованном в ее Telegram-канале.

Издание Axios со ссылкой на израильских чиновников утром 2 октября сообщило, что Израиль начнет «серьезное возмездие» в ответ на массированную ракетную атаку Ирана в течение нескольких дней. В частности, удары могут быть нанесены по объектам нефтедобычи в Иране и другим стратегическим объектам, пишет издание. Кроме того, официальные лица Израиля допускают, что ЦАХАЛ может нанести удар по ядерным объектам Ирана в случае повторной атаки.

Ответный удар Израиля по Ирану неотвратим, считает редактор и аналитик информационного агентства Turan Шахин Гаджиев. "Конечно, с учетом того, что ответный удар по Ирану может привести к региональной войне, действия в этом направлении будут продуманными, и вероятно сдержанными, тем более, что США не являются сторонниками эскалации. Но время покажет, как будут развиваться события", - сказал Гаджиев корреспонденту «Кавказского узла».

В любом случае, вооруженная эскалация между Израилем и Ираном будет иметь последствия для соседних стран и региона. "Достаточно отметить, что уже значительно ограничены полеты через воздушные пространства Ирана, Израиля и ряда соседних стран. Это повлияет также на торговые, политические отношения. Возможно, обострение отношений Ирана с Азербайджаном и Саудовской Аравией, не поддерживающих позицию Тегерана по событиям на Ближнем Востоке. Если возникнет широкомасштабная война, то в нее будет вовлечены не только страны региона, последует вмешательство крупных держав. Это приведет к нестабильности и неопределенности", - отметил Гаджиев.

Он уверен, что Иран не станет угрожать Азербайджану военными ударами с учетом тесного партнерства между Баку и Тель-Авивом. Гаджиев подчеркнул, что нет доказательств того, что сотрудничество между Азербайджаном и Израилем направлено против Ирана. Также у Азербайджана есть военный союз с Турцией, и Тегеран не рискнет в такой ситуации идти на конфликт с Анкарой, имеющей вторую армию по численности в НАТО. По его мнению, Россия также не потерпит военной эскалации у своих южных границ, тем более что с Азербайджаном она в последние годы наращивает взаимовыгодное партнерство, продолжил аналитик. Кроме того, из Азербайджана осуществляются важные поставки углеводородов в Европу и бенефициарами этих проектов являются западные компании и угроза этим маршрутам только создаст для Ирана дополнительные проблемы и риски. Наконец, отметил Гаджиев, самому Ирану сейчас в условиях региональной изоляции форточка через Азербайджан очень важна для развития транспортных связей с внешним миром в северном направлении, и прежде всего с Россией.

о мнению бывшего министра иностранных дел Азербайджана Тофига Зульфгурова, если даже события будут развиваться по пути нарастания вооруженной конфронтации, период военных действий будет непродолжительным.

"Хочется верить, что в отношениях Ирана и Запада, имеющем влияние на Израиль обе стороны намерены достичь баланса интересов", - сказал он.

На его взгляд, после ответных ударов Израиля, возможно начнутся переговоры между Западом и Ираном по разрядке.

По его мнению, если начнутся переговоры между Ираном и Западом, то последствия нынешней эскалации на регион будут минимизированы. В любом случае, сказал он, Азербайджан должен занять нейтральную позицию в этом конфликте, что в его собственных интересах, так и важно для международного сообщества.

“В связи с военной эскалацией многие авиакомпании просят разрешений на использование воздушного пространства Азербайджана и заправок самолетов в бакинском аэропорту", - сказал Зульфугаров.

С учетом нестабильности к северу и югу от Азербайджана, многие центры силы будут стараться помочь Баку в сохранении собственной стабильности, с учетом прохождения через страну важных транспортных путей между Западом и Востоком, сказал бывший глава МИД Азербайджана.

Противостояние и военные операции в регионе, не в интересах Азербайджана, уверен депутат парламента Азербайджана, председатель партии Демократических реформ Асим Моллазаде. На его взгляд, для Баку важно прекращение военных действий. Вместе с тем, фактическое союзничество между Ираном и Арменией, оказание Тегераном Еревану серьезной поддержки, вызывает беспокойство Азербайджана.

"Иран поддерживает Армению, и также создает препятствие открытию транспортных коммуникаций в регионе, и в частности Зангезурского коридора. Это негативно влияет на стратегические планы Азербайджана. Но это срывает планы не только Баку, но и других государств, близких к региону, поскольку коммуникации Азербайджана расположены на маршрутах международных транспортных коридоров", - сказал Моллазаде корреспонденту «Кавказского узла».

Он считает, что в рамках международных усилий по разрядке ситуации на Ближнем Востоке должен решаться вопрос и об устранении препятствий Ирана развитию международных транспортных коридоров через Азербайджан.

Другой депутат парламента Азербайджана, политолог Расим Мусабеков назвал опасными перспективы ирано-израильского противостояния.

“Иран нанес ракетные удары по Израилю. В свою очередь, Израиль заявляет, что эти удары не останутся безответными. Разрастание военной эскалации ничего хорошего не предвещает Азербайджану, как государству, расположенному по соседству.

В случае, нанесения ударов по морским портам Ирана пострадают перевозки Азербайджана из стран Персидского залива. Кроме того, через Иран проходит сухопутное сообщение Азербайджана с Нахичеванским регионом. Все это создает Азербайджану риски. Мы конечно будет приветствовать, если удастся избежать конфронтационного развития событий. К сожалению, мы сами повлиять на это не можем. Мы просто должны стараться, чтобы напряженность не приближалась к границам Азербайджана", - сказал Мусабеков.

При этом он отметил, что военная эскалация между Израилем и Ираном уже негативно повлияла на международные полеты, и в том числе на поездки граждан Азербайджана. "Воздушное пространство Ирана закрыто, полеты туда не осуществляются. С другой стороны, в неделю 6 раз было авиарейсов из Баку в Израиль. Это уже само по себе влияние последствий (военной эскалации между Ираном и Израилем) на Азербайджан", - отметил Мусабеков.

Официальный Баку пока не отреагировал на военную эскалацию между Ираном и Израилем.Представители МИД Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.