02 октября 2024, 10:41
Гражданин Грузии погиб в результате теракта в Израиле
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Гражданин Грузии был ранен в результате теракта в Яффо и скончался в израильской больнице.
Теракт в израильском городе Яффа произошел 1 октября.
В результате нападения вооруженных людей погибли восемь мирных жителей, семь получили ранения. Сами нападавшие были убиты, написал вечером 1 октября "Интерфакс".
Жертвой нападения стал, в том числе гражданин Грузии. Он получил ранение и скончался в больнице в Израиле, сообщает сегодня "ИнтерпрессНьюс" со ссылкой на МИД Грузии.
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