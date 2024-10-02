02 октября 2024, 10:41

Гражданин Грузии погиб в результате теракта в Израиле

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Гражданин Грузии был ранен в результате теракта в Яффо и скончался в израильской больнице.

Теракт в израильском городе Яффа произошел 1 октября.

В результате нападения вооруженных людей погибли восемь мирных жителей, семь получили ранения. Сами нападавшие были убиты, написал вечером 1 октября "Интерфакс".

Жертвой нападения стал, в том числе гражданин Грузии. Он получил ранение и скончался в больнице в Израиле, сообщает сегодня "ИнтерпрессНьюс" со ссылкой на МИД Грузии.

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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