02 октября 2024, 07:07

Объявлен повторный поиск подрядчика для прокладки дороги к селу в горах Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Грузии, не получив заявок от стройкомпаний, повторно объявили конкурс на реконструкцию сложного участка дороги к высокогорному селу Омало.

Как писал "Кавказский узел", 72-километровая дорога Пшавели – Абано – Омало находится в высокогорном районе Тушети, это единственная дорога к селу Омало, расположенном на территории нацпарка Тушети. Дорога открыта только с мая по октябрь, а в остальные шесть месяцев считается непроходимой.

Департамент автодорог Грузии объявил повторный тендер на реконструкцию сложного участка дороги Пшавели – Абано – Омало. Тендер уже проходил в августе, но ни одна строительная компания не взялась за проект, сообщило вечером 1 октября "Новости-Грузия".

Речь идет об участке в четыре километра, на котором нет возможности проложить асфальт и возможна лишь грунтовая дорога. Всего дорога по проекту реконструкции поделена на восемь участков. Из них подписаны контракты на 50 километров, общей стоимостью 51,6 миллиона лари (18,9 миллиона долларов), говорится в публикации.

Сейчас из-за погодных условий дорога непроходима с октября по май, но даже в хорошую погоду, когда дорога открыта, на прохождение пути требуется до шести часов, пишет издание.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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