01 октября 2024, 04:22

Военный из Черноярского района убит на Украине

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Владимир Батраков, убитый на Украине, похоронен в селе Старица, сообщила администрация Черноярского района. С начала российской операции на Украине власти Астраханской области назвали имена как минимум 378 убитых военных из региона. 

Как писал "Кавказский узел", Иван Коротков стал как минимум 377-м убитым на Украине военным из Астраханской области, чье имя официально назвали представители власти. 

50-летнего Батракова 29 сентября похоронили в родном селе Старица, сообщила администрация муниципалитета в своем телеграм-канале 30 сентября.  

По сообщению чиновников, Владимир Батраков был убит в зоне военных действий еще 30 мая. Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 378 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Контрактник из Нальчика убит в военной операции", "Власти округа на Ставрополье сообщили о двух убитых в военной операции бойцах", "Боец из Ростовской области убит на Украине". 

Автор: "Кавказский узел"

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