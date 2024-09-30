30 сентября 2024, 06:49

Махачкалинец обвинил силовиков в фабрикации дела о наркотиках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Махачкалы Абдула Каримов пожаловался в Следком, что силовики будто бы подбросили ему наркотики и сфабриковали уголовное дело. Несмотря на это, суд признал его виновным и приговорил к восьми годам заключения.

Согласно материалам дела, в октябре 2023 года житель Махачкалы Абдула Каримов продал знакомому два грамма гашиша. Позже он заявил, что силовики подбросили ему свертки с наркотиками и заставили прикоснуться к ним, чтобы на них остались отпечатки пальцев. Защита указала, что один из свидетелей был ранее судим за клевету, а второй свидетель, который заявил следователю, что купил наркотики у Каримова, отказался в суде от показаний.

Каримов обратился с жалобой на силовиков в Следком, обвинив их в фальсификации улик и превышении полномочий, но в возбуждении уголовного дела ему было отказано. Основываясь на этом, суд посчитал, что заявление Каримова о подброшенных наркотиках несостоятельно, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Верховного суда Дагестана.

Суд признал виновным Абдулу Каримова в незаконном хранении и сбыте наркотиков и приговорил его к восьми годам заключения.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в Дагестане широкий общественный резонанс вызвала смерть Курбана Далгатова, умерщего 20 января 2023 года после того, как он был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

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Примечание:

"Мать махачкалинца потребовала расследовать его смерть в СИЗО", "Отменен домашний арест подозреваемого по делу о смерти Далгатова", "Защита махачкалинца раскритиковала следствие за отказ возбудить дело о пытках".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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