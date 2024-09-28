Михаил Балабанов сообщил о своем местонахождении

28 сентября 2024, 23:28

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Уроженец Казани Михаил Балабанов, осужденный за подготовку поджога военкомата на Ставрополье, написал родителям, что доставлен в следственный изолятор Челябинска, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", военный суд в Ростове-на-Дону 22 мая приговорил Михаила Балабанова к четырем с половиной годам лишения свободы за подготовку поджога военкомата в Невинномысске. Прокурор требовал приговорить Михаила Балабанова к девяти годам лишения свободы. Обвинение Михаилу Балабанову по делу о подготовке теракта на Ставрополье было переквалифицировано на более легкую статью, в связи с этим суд приговорил его к меньшему, чем просил прокурор, сроку.Согласно приговору суда, Балабанов должен отбывать срок в колонии строгого режима, первые два года - в тюрьме. Балабанов этапирован к месту отбывания наказания, сторона защиты не стала подавать апелляционную жалобу, сообщил его адвокат. Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Михаила Балабанова политзаключенным.

Следствие квалифицировало действия Балабанова как подготовку к теракту. Подсудимый признал вину частично: он не отрицал совершения конкретных действий, но отказался признавать их приготовлением к теракту. Защита оспаривала квалификацию дела по террористической статье и указывала суду на свидетельства провокации со стороны силовиков. При этом в первичных показаниях Балабанова на предварительном следствии зафиксировано признание в ненависти к российскому руководству.

Михаил Балабанов доставлен в СИЗО-3 Челябинска, сообщил сегодня правозащитный проект "Зона солидарности" со ссылкой на отца осужденного. По словам отца, Михаил в письме сообщил, что несколько дней назад был доставлен в Челябинск. Он также сообщил родителям, что чувствует себя хорошо, жив и здоров.

Напомним, уроженец Казани Михаил Балабанов был задержан на Ставрополье в декабре 2022 года. По версии следствия, он планировал поджог военкомата по заданию украинской разведки. Уголовное дело было возбуждено по статье о подготовке к теракту. На первых допросах подсудимый признал вину в подготовке поджога.

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