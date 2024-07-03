Правозащитники признали политзаключенным Михаила Балабанова

03 июля 2024, 15:47

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Дело против Михаила Балабанова, осужденного по статье о теракте за подготовку поджога военкомата на Ставрополье, стало следствием провокации ФСБ, заявил правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" и потребовал освобождения молодого человека.

Как писал "Кавказский узел", военный суд в Ростове-на-Дону 22 мая приговорил Михаила Балабанова к четырем с половиной годам лишения свободы за подготовку поджога военкомата в Невинномысске. Обвинение требовало приговорить Михаила Балабанова к девяти годам лишения свободы. Обвинение Михаилу Балабанову по делу о подготовке теракта на Ставрополье было переквалифицировано на более легкую статью, в связи с этим суд приговорил его к меньшему сроку, чем просил прокурор, сообщил адвокат. Балабанов этапирован к месту отбывания наказания, сторона защиты не стала подавать апелляционную жалобу, сообщил его адвокат.

Следствие квалифицировало действия Балабанова как подготовку к теракту. Подсудимый признал вину частично: он не отрицал совершения конкретных действий, но отказался признавать их приготовлением к теракту. Защита оспаривала квалификацию дела по террористической статье и указывала суду на свидетельства провокации со стороны силовиков. При этом в первичных показаниях Балабанова на предварительном следствии зафиксировано признание в ненависти к российскому руководству.

Правозащитный проект "Поддержка заключенных. Мемориал" сегодня признал уроженца Казани Михаила Балабанова, осужденного за подготовку поджога военкомата в Невинномысске, политзаключенным.

Неизвестный под ником "Хочу жить" связался с Михаилом в Telegram после его звонка в одноимённый украинский проект. При этом в обвинительном заключении отсутствует указание на то, каким образом Михаил Балабанов попал в поле зрения ФСБ. Среди свидетелей по делу нет никого, кто бы заявил, что ему было что-то известно о намерении Михаила совершить террористический акт или даже просто уехать в Украину, никто не обращался с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Нет и данных о том, что юноша вёл себя подозрительно и этим мог вызвать интерес силовиков. Однако в деле имеются видеозаписи Балабанова с момента его прибытия на вокзал в Невинномысске 6 декабря 2022 года. Можно предположить, что его поездка отслеживалась сотрудниками заранее. При этом источник такой осведомлённости в деле не указан. Во-вторых, в деле не указано, каким образом силовики получили доступ к переписке Балабанова с пользователем «Хочу жить».В телефоне Балабанова был обнаружен аккаунт «Хочу жить», при этом, как сообщает следствие, «номер канала скрыт, история очищена». В протоколе осмотра смартфона нет никаких указаний на то, что текст переписки был как-то восстановлен и извлечён с телефона Балабанова.

В своих показаниях на следствии и в суде Михаил Балабанов сообщил, что, ознакомившись с инкриминируемой ему перепиской, он обнаружил её искажение. В целом текстовая запись соответствует разговору, которую он действительно вёл с куратором «Бэном», однако некоторые фрагменты из него исключены, а другие добавлены.

Так, изъят из записи кусок переписки о том, что Михаил получил деньги от своего «куратора- 15 тысяч рублей в пачке из-под сигарет в подъезде дома, где проживал Михаил, и отчет о тратах. При этом в переписку, по заявлениям Михаила Балабанова, якобы были добавлены его реплики с согласием совершить поджог и его одобрение этого действия, которых в действительности не было.Также в переписке отсутствует фрагмент, когда куратор отправляет Балабанова к военкомату фотографировать мобилизованных и военную технику, где его задерживают сотрудники ФСБ, после чего дома у Балабанова находят «Коктейли Молотова». В деле же нет никаких подтверждений, что куратора с ником "Бэн" действительно искали, отметили правозащитники.

"Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация)", - говорится в статье 5 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» устанавливает: «

В деле Михаила Балабанова ничто не свидетельствует о том, что без указаний куратора "Бэна", его инициативы и активной помощи Балабанов задумал бы и сумел бы отправиться в Невинномысск, снять там квартиру, закупить ингредиенты для «коктейлей Молотова» и приготовить их. Всё это от начала до конца было идеей «Бэна», делалось по его конкретным указаниям. Выполнение всех поручений «Бэн» строго отслеживал. "Мы предполагаем, что вся эта операция была задумана сотрудниками ФСБ с целью спровоцировать молодого человека на подготовку к поджогу и отчитаться об успешно «раскрытом» уголовном деле", - заявили правозащитники.

Из материалов дела следует, что квалификация предположительно планировавшегося Михаилом Балабановым поджога как террористического акта также полностью основана только на одном сомнительном источнике информации — переписке в Telegram, неизвестно как оказавшейся в распоряжении следствия. Подлинность и корректное изложение этой переписки из материалов дела установить невозможно. Даже если предположить, что Балабанов действительно планировал поджог и изготавливал для таких целей «коктейли Молотова», его действия не должны механистически квалифицироваться как покушение на террористический акт, заявили правозащитники.

О реальном умысле Михаила Балабанова совершить террористический акт объективных свидетельств нет.

И по данным следствия, и в соответствии с показаниями Балабанова, целью его обращения в украинский проект и последующего общения с неизвестным, был выезд из России с целью избежать службы в армии и вероятной отправки на военную операцию на Украине. Пользователь «Бэн» прежде всего обещал Балабанову содействие с выездом из Российской Федерации в Европу. Именно этому была посвящена начальная часть их переписки.

"Я не собирался никого убивать, не собирался устраивать взрыва или поджога в военкомате. Если бы до этого дошло, я бы отказался. Я делал то, что мне говорили, потому что мне обещали помочь с выездом из страны", - заявил михаил в своих показаниях.

Независимый правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» согласно международному руководству по определению понятия «политический заключённый», считает Михаила Балабанова политическим заключённым и требует его освобождения и прекращения уголовного преследования. Его уголовное преследование направлено на устрашение общества, а уголовное дело против Балабанова является следствием его пацифисткой позиции и нежелания участвовать в военной операции, указано в сообщении проекта.

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