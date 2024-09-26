ФСБ задерживает подозреваемого. Скриншот видео https://youtu.be/-_LDs5-jIlQ

26 сентября 2024, 01:58

За неделю с 16 по 22 сентября жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 16 по 22 сентября 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Судебная хроника

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Алавди Батыкаева к 16 годам колонии строгого режима, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Следственный комитет. Суд признал Батыкаева виновным по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих). По версии следствия, Батыкаев участвовал в нападении на псковских десантников и «из автомата Калашникова производил прицельные выстрелы в военнослужащих», говорится в публикации. Напомним, никто из потерпевших не смог опознать Батыкаева, а их рассказы о ходе боя принципиально противоречат показаниям засекреченных свидетелей, положенным в основу дела, заявили в ноябре 2023 года адвокат Батыкаева и правозащитник Оюб Титиев.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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Примечание:

«Неделя с 9 по 15 сентября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю со 2 по 8 сентября в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе один человек убит и один ранен», «Неделя с 26 августа по 1 сентября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе»

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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