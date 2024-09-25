Грузинские стоматологи предупредили о подорожании своих услуг

25 сентября 2024, 00:43

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Законодательные поправки, которые обязывают стоматологов пройти платные курсы повышения квалификации и набрать необходимое количество баллов, приведут к подорожанию услуг для жителей Грузии, заявили врачи. Стоматологи попросили власти отсрочить на год вступление нововведений в силу.

Как писал "Кавказский узел", несколько десятков стоматологов 20 сентября провели в Тбилиси акцию протеста против законодательных изменений, вступающих в силу 1 января 2025 года. Согласно поправкам, врачи-стоматологи будут обязаны пройти платное обучение по повышению квалификации, в том числе мастер-классы. Тех, кто по итогам обучения не наберет необходимого числа баллов, могут оштрафовать или лишить лицензии на практику.

Стоматологические услуги подорожают после вступления в силу законодательного требования о повышении квалификации стоматологов с 1 января 2025 года. Все курсы, теоретические и практические, проводятся на платной основе, стоимость некоторых достигает двух тысяч лари (736 долларов), и это обучение врачи должны оплатить из личных средств.

"Мы обратились к правительству с просьбой отсрочить на год вступление в силу постановления, которое требует от стоматологов прохождения тренингов и получения 20 баллов. Само постановление не оговаривает наказания и его форму за невыполнение обязательств", - сказала юрист "Лиги защиты развития здравоохранения" Тинатин Дауташвили в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

Стоматологи рискуют остаться без работы, так как неизвестно, какие будут введены меры наказания, обратила внимание руководитель организации Ирина Беркацашвили.

"Распространяется информация, что тех стоматологов, кто не пройдет курсы повышения квалификации и не наберет баллы, лишат лицензии на работу или оштрафуют. Штрафы приведут к тому, что подорожают стоматологические услуги", - сказала она в эфире телекомпании.

Пациенты уже сегодня жалуются на дороговизну стоматологических услуг, сообщила стоматолог Мариам Гургучиани. Она предполагает, что у тех врачей, которые прошли требуемое обучение, расценки на услуги вскоре станут еще выше.

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