Стоматологи в Тбилиси потребовали смягчить условия повышения квалификации

20 сентября 2024, 19:46

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Властям Грузии следует пересмотреть слишком жесткие условия дополнительного обучения врачей-стоматологов, заявили участники акции протеста в Тбилиси.

Несколько десятков стоматологов провели сегодня перед зданием администрации правительства Грузии акцию протеста против законодательных изменений, вступающих в силу 1 января 2025 года.

В частности, согласно поправкам, врачи-стоматологи будут обязаны пройти платное обучение по повышению квалификации, в том числе мастер-классы. Тех, кто по итогам обучения не наберет необходимое число баллов, могут оштрафовать или лишить лицензии на практику. При этом стоимость одного кура составляет 750 лари (276 долларов), а лекции и мастер-класса – примерно 2000 лари (736 долларов).

«Мы протестуем против необходимости набора 20 баллов в очень короткий срок, и это связано с неадекватно высокими ценами. Эти средства не можем собрать в короткие сроки – не укладываемся. Нужно элементарно урегулировать вопрос стоимости», - сказала одна из участниц акции в эфире телекомпании «Мтавари архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Другая участница акции сообщила, что в «Лигу защиты развития здравоохранения» обратилось более 700 стоматологов, столкнувшимися с проблемами получения баллов. По ее мнению, если эта проблема не будет решена, то либо в стране подорожают стоматологические услуги, либо врачи станут работать нелегально и тогда возникнет проблема контроля за распространением инфекции. «Из-за штрафов и прекращения лицензии, в Грузии не будет стоматологии», - сказала протестующая.

Участница акции Миранда Иванидзе уточнила, что врачи не против повышения квалификации и тренингов, а против того, что до 1 января нужно набрать определенное количество баллов, каждый из которых связан с «очень большими тратами».

«Пусть нам предоставят точную информацию, врачи какой специализации какое количество баллов должны набрать, и стоимость каждого балла. В случае неполучения балла санкции будут в отношении врачей или клиник?» - задалась она вопросом.

По словам врачей, они обратились с вопросами в министерство здравоохранения, но не получили ответов.

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