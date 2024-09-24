24 сентября 2024, 11:41

Два грозненца осуждены на длительные сроки за теракт в Чечне в 2005 году

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Суд приговорил Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева к 24 и 25 годам заключения соответственно, признав их виновными по делу о теракте в селе Знаменском Надтеречного района Чечни в 2005-м году.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 июля 2005 года в селе Знаменском Надтеречного района Чечни при подрыве начиненного взрывчаткой автомобиля УАЗ были убиты 15 человек, в том числе женщина и два ребенка. Еще 24 местных жителя получили ранения. Согласно показаниям одного из задержанных, заказчиком нападения был назван Шамиль Басаев.

По версии следствия, грозненцы Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев в июле 2005 года в составе банды Супьяна Арсанакаева и Висхана Заитова, в станице Новощедринской в Чечне приняли участие в убийстве местного жителя, тело которого в затем использовали при теракте в селе Знаменское Надтеречного района.

Южный окружной военный суд приговорил Дудиева к 24 годам заключения, а Донашева – к 25 годам заключения, привело сегодня РИА "Новости" слова сотрудника суда.

Комментариев от представителей осужденных не поступало.

Напомним, ранее Дудиев и Донашев были приговорены судом к срокам заключения от 18 до 19 лет. Они были заключены под стражу в конце ноября 2018 года по обвинению в бандитизме, участии в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего во время атаки в Чечне в 2000 году.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы 6-й парашютной десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в районе чеченского села Улус-Керт вступили в бой с отрядом полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба. Погибли 84 из 90 российских военнослужащих, в том числе 13 офицеров. Еще четверо получили ранения. Потери боевиков составили 370 человек.

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Примечание:

"Два уроженца Карачаево-Черкесии обвинены в причастности к отряду Басаева", "Правозащитники назвали пиаром властей установку памятника псковским десантникам в Чечне", "Два жителя Ставрополья обвинены в атаке на псковских десантников в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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