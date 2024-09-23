Жители сел Карачаево-Черкесии потребовали ускорить решение проблем с водоснабжением

23 сентября 2024, 21:29

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С начала лета вода лишь эпизодически подается в дома жителей двух улиц селения Холоднородниковское Прикубанского района Карачаево-Черкесии, власти не реагируют на обращения, пожаловались сельчане и призвали решить проблему с водоснабжением. В других селах республики также часто возникают перебои с подачей воды, рассказали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", перебои с подачей воды с начала лета фиксируются в разных районах Карачаево-Черкесии, в ряде населенных пунктов республики возникли серьезные проблемы с водоснабжением. Жители Усть-Джегуты, Икон-Халка, станицы Кардоникской, хутора Ново-Исправненского и аула Сары-Тюз ранее пожаловались, что вода поступает в дома нерегулярно и со слабым напором, а ее качество не соответствует нормативам. При этом администрация Усть-Джегуты наличие проблемы отрицает, назвав ее временным и разрешенным вопросом, с чем не согласились местные жители. Позже власти сообщили жителям поселков Кавказский, Мичуринский, Дружба, Водораздельный, Светлое и Эркен-Шахар Прикубанского и Ногайского районов Карачаево-Черкесии, что водопроводная система должна быть обновлена в течение нескольких лет.

Около 900 человек остаются полностью отключенными от подачи воды в селе Холоднородниковское Прикубанского района Карачаево-Черкесии, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Олеся.

В ответ на ее жалобы в администрации района ссылаются на «сезон поливов», «временные проблемы с прорывами», однако ситуация никак не меняется вплоть до настоящего момента, когда, «сезон поливов давно завершен, а урожай собран».

"У нас месяцами нет воды, но никто не помогает с этим вопросом. Мы страдаем, ни капли воды месяц, и это каждый год у нас такое. Воды может не быть совсем по 20 дней подряд. Звоним в водоканал, говорят, у них нет проблем! Пишем в чат администрации Прикубанского района – тоже нет проблем, воду не отключали! Никто не хочет решать проблему. Что нам делать – не знаем. Все лето просидели без воды, после ремонта вода шла всего четыре дня без перебоя, но сейчас опять то же самое", - рассказала Олеся.

Она сообщила, что руководство района и республики «в курсе проблемы, но ничего не решают». "У людей уже истерика. В район обращаемся – оставляют без внимания. Глава поселения тоже в курсе, но ничего не делают и не говорят! Нам нужна помощь СМИ, мы в отчаянии", - заявила женщина.

Местные жители сообщили, что не менее 150 дворов в их населенном пункте не получают воду. За весь летний период и до середины сентября был организован всего лишь единожды подвоз воды, отмечает Олеся.

"В августе поменяли какую-то трубу и буквально на 10 дней пустили воду, затем вновь отключили. После снова четыре дня была вода, а далее опять на неделю нет, потом полтора дня есть, вот сегодня уже четыре дня нет. Пускают на два-три дня, а неделю нет. Все лето и сентябрь у нас это длится. Мы просим хоть график дайте, по очереди пускайте воду, только наше село сидит без воды вот так. В селе вода идет, но на двух больших улицах ее нет. Мы звоним в водоканал, нам объясняют, что наши улицы выше и потому у нас не поднимается вода. А когда пускают – два-три дня идет нормальный напор, куда она девается? Мы пишем в администрацию, приезжают, смотрят, мы на Кремлин.ру написали, уже не знаем, куда писать. От Путина в республику направили, оттуда в район и с района в местную администрацию пересылают письма. Примерно 150 дворов, может, даже больше сидят без воды, в каждой семье по 5-6 человек, и детей очень много. Нам очень сложно", - отметила собеседница.

Проблема с отсутствием воды решается каждым домохозяйством с помощью собственных ресурсов, отметила также Олеся. "Мы набираем воду в ведра, баклашки, этого нам хватает на день. Подвоз воды у нас был всего лишь один раз. У некоторых людей есть машины, они едут за водой, набирают, а у кого нет – им вообще тяжело. В селе есть инвалиды, лежачие, кто вообще не встает, детей очень много, очень тяжело. Сейчас тем более началась школа, надо каждый день стирать белые вещи, рубашки – вообще невозможно. Младший мой ребенок ходит за водой, таскает тяжести, все лето и сентябрь проходил так, ездим к своим родителям в поселок Кавказский, в город, чтобы постирать", - рассказала она.

Оплата в части домохозяйств осуществляется по числу прописанных и взимается без оглядки на отсутствие воды, отметила местная жительница.

"У меня счетчик, у некоторых по количеству человек, у большинства без счетчиков оплата. Пару раз приходила женщина, собирала деньги, повозмущались, она больше не приходит", - заключила Олеся.

Населенные пункты Прикубанского района находятся в непосредственной близости к Кубанскому водохранилищу, расстояние до которого в среднем составляет около одного километра, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Администрация района объясняет отсутствие воды «сезонными поливами огородов»

По указанному населенному пункту отключений водоснабжения и прорывов нет, заявили в администрации Прикубанского района в ответ на жалобу жителей Холоднородниковского в Телеграм-канале ЧП_КЧР.

"В связи с сезоном полива в летний период возникает перерасход воды, от чего падает напор воды, а на отдаленных улицах вовсе истощается. В ночное время, когда прекращается полив, водоснабжение восстанавливается", - говорится в сообщении с официального канала администрации.

Об проблемах с подачей водой сообщают и жители селений Садовое Адыге-Хабльского района и Светлое Прикубанского района.

"В Садовом уже невыносимо. Воды нормальной нет больше месяца, тонкой струйкой час в день потечет и все. Администрация кормит обещаниями, что ведутся какие-то работы и вода вот-вот будет, но ее нет. То летом у нас люди огороды поливают – воды не хватает, зимой у нас вся Кубань замерзает – тоже воды нет. Где глава? Где ответственный за воду? За что им деньги платят, зарплату? Почему люди должны так мучаться? Мы живем в 21 веке! В каждом доме и старики, и лежачие люди, дети маленькие – каждого помой, умой, кушать свари, постирай. А как это делать, если воды нет?", - заявила 18 сентября жительница Садового, не назвавшая своего имени.

Жалобы на проблемы водоснабжения есть и у жителей селения Светлое Прикубанского района.

"Все лето не было воды, можно посчитать по пальцам, сколько дней была вода в селе! В этом месяце [сентябре] неделю как пошла вода, хорошо, с напором, но счастье длилось недолго! И вот опять нету воды!», - заявил местный житель, комментарий которого 14 сентября опубликовал Telegram-канал chp_kchr.

В свою очередь администрация Адыге-Хабльского района сообщила, что обращение жителей села «взято в работу».

В администрации села Садовое к ситуации предложили «отнестись с пониманием».

"С 13.08.2024 по 16.08.2024 были проведены все земляные и очистительные работы на реке и подводящем канале, однако из-за низкого уровня воды в р. Кубани для наполнения резервуара с последующим распределением воды по сетям требуется больше времени. Просьба отнестись с пониманием", - говорится в сообщении официального представителя в ответ на публикацию в телеграм-канале ЧП_КЧР.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01, минимальный уровень водоснабжения для городских и сельских населенных пунктов в России установлен на уровне не менее 100 литров на человека в сутки. Вода должна соответствовать гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения по параметрам микробиологической, химической и радиационной безопасности. В санитарно-эпидемиологических стандартах подчеркивается, что системы водоснабжения должны быть надежными и обеспечивать бесперебойное снабжение водой всех потребителей.

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