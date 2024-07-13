Сельчанам из Карачаево-Черкесии предложено несколько лет ждать решения проблемы с водоснабжением

13 июля 2024, 07:18

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Жители поселков Кавказский, Мичуринский, Дружба, Водораздельный, Светлое и Эркен-Шахар Прикубанского и Ногайского районов Карачаево-Черкесии пожаловались, что в их дома уже длительное время вода подается с перебоями. Власти заявили, что проблема возникла из-за выхода из строя оборудования, и что водопроводная система должна быть обновлена в течение нескольких лет.

Как сообщал "Кавказский узел", перебои с подачей воды с начала лета фиксируются в разных районах Карачаево-Черкесии, в ряде населенных пунктов республики возникли серьезные проблемы с водоснабжением. Жители Усть-Джегуты, Икон-Халка, станицы Кардоникской, хутора Ново-Исправненского и аула Сары-Тюз ранее пожаловались, что вода поступает в дома нерегулярно и со слабым напором, а ее качество не соответствует нормативам. При этом администрация Усть-Джегуты наличие проблемы отрицает, назвав ее временным и разрешенным вопросом, с чем не согласились местные жители.

Населенные пункты Прикубанского района находятся в непосредственной близости к Кубанскому водохранилищу, расстояние до которого в среднем составляет около одного километра, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Сельчане пожаловались на длительную проблему с подачей воды

Жители поселка Кавказский уже несколько лет страдают от проблем с водоснабжением, рассказала местная жительница Лариса. Она отметила, что в последние четыре года ситуация значительно ухудшилась, особенно в теплое время года. Управляющая компания "Авангард" отключает воду без предупреждения, объясняя это тем, что частный сектор использует воду для полива, и ее не хватает для всех.

"С жителями никто не встречается и ничего не объясняет, просто ставят перед фактом, что воды нет", – сказал Лариса корреспонденту "Кавказского узла".

Администрация сельского поселения организовывает подвоз воды только после того, как жители начинают возмущаться в соцсетях, продолжила она. "Воду, которую подвозят, в основном используют для туалета. На данный момент поселок снова без воды. В прошлом году мы обращались в прокуратуру, но результата нет", – пожаловалась Лариса.

Она отметила, что качество воды, когда подача возобновляется, не отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам. "Периодически вода идет тонкой струйкой и при этом грязная. Директор "Авангарда" не хочет с нами разговаривать. Местные жители возмущаются только в поселковом чате и чате администрации в Telegram, но боятся собраться, чтобы не остаться без работы", – заключила Лариса.

Помимо управляющей компании бездействует и администрация населенного пункта, рассказала жительница поселка Кавказский Елена.

"У нас в поселке проблема с подачей воды населению и это в летний период. До начальника мы не можем достучаться, и глава тоже бездействует. Это уже крик души. Жители поселка устали от бездействия начальников. И мы не знаем уже к кому обращаться. Помогите нам решить эту проблему, пожалуйста", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Проблема с отсутствием подачи воды затрагивает весь поселок Кавказский, а не какую-то отдельную часть, отмутила другая местная жительница Мадина.

"С этим столкнулись все жители нашего поселка. Каждый год у нас проблемы с подачей воды, но этим летом просто максимально отключают воду, все началось еще весной и продолжается до сих пор, то плановое отключение, то прорывы, то снова где-то замена труб, то резервуары пустые, то напора нет для подогрева. Просто ужасные условия для населения в такую погоду. Утром уходя на работу – нет горячей воды, приходится греть, если есть холодная, днем также нет горячей воды, приходим с работы, еле теплая, либо нет даже холодной и так день за днем. Вечером дают горячую воду на пару часов и в 19.00 уже отключают, люди приходят с работы, а воды уже нет, даже холодной, это невыносимо", – рассказала Мадина корреспонденту "Кавказского узла".

Она обратила внимание, что труднее всех в этой ситуации приходится пожилым жителям поселка и детям. "У нас много пожилых, много детей, огромное количество работающих, которые просто не успевают увидеть долгожданную воду из крана. Отключают без предупреждения воду, люди звонят начальнику "Водоканала", всем называют разные причины в один день, иногда публикуют режим отключения, но он совершенно не совпадает с реальностью", – отметила Мадина.

Жительница поселка Кавказский Наталья заявила, что прокуратура и администрация поселка на обращения местных жителей не реагируют, к ответственности никто не привлекается.

"Это какой-то ужас, я живу тут третий год, мы в шоке, как лето – так воды нет целыми днями. У меня четверо детей, представляете вот без воды в такую жару? Горячая вода тоже редкое явление, она у них по графику, как они говорят, только вот о каком графике речь? Они сказали, что горячая вода будет так идти, пока отопительный сезон не начнется, а вот про холодную воду с прошлого лета боремся, писали заявление в администрацию, в прокуратуру, они обещали, что все будет хорошо, вода будет идти стабильно, но это только слова. Мы уже не знаем, что делать, и кто нам может помочь", – сказала Наталья корреспонденту "Кавказского узла".

На проблему с водоснабжением пожаловались жители других населенных пунктов Прикубанского района. Несколько недель нет воды в селе Светлое по улицам Молодежная, Байчорова, Центральная, рассказала жительница села Марьям.

"По ночам в 01.00-02.00 пускают маленькую струю, совсем как ниточку. С потребностью справляемся, таская воду из соседнего села, покупаем. Администрация говорит, что нужна замена труб", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что подвоз воды не решает проблему.

Администрация района о сроках решения проблемы не сообщает, продолжила Марьям. "[Руководитель] говорит: "А что я могу сделать? Нужна замена труб. Не знаем когда нам дадут воду". Это уже бесправие какое-то, людей мучают в такую жаркую погоду. Людям надо готовиться к зиме. Старики, маленькие дети, больные, которые не встают с постели – никого это не интересует", – возмутилась сельчанка.

Сход села также не дал результата, отметила она. "В селе было собрание, приезжал глава, директор "Водоканала", рабочие, которые делают ремонт. Сказали все попробуют сделать, но ничего не сделали. Когда жалуемся, пишем – говорят жара, поливы. Никогда такого не было, всегда были поливы, но это происходит последние два года. А в этом году вообще не дают воду", – пожаловалась Марьям.

Власти пообещали решить проблему с подачей воды в течение нескольких лет

Пост о проблеме с водоснабжением населенных пунктов Дружба, Молодежный, Водораздельный и Мичуринский Прикубанского района, а также поселка Эркен-Шахар Ногайского района был 10 июля опубликован в телеграм-канале chp_kchr.

Администрация района заявила, что подача воды в поселок Мичуринский приостанавливалась в связи с отключением электричества на насосной станции, что напор воды снижается из-за полива, и что администрация организовала подвоз воды.

"Для обновления водопроводной системы подана заявка на 2025 год на включение в программы "Модернизации коммунальной инфраструктуры" и "Комплексное развитие сельских территорий" объекта поселка Дружба. Рассчитываем на положительный результат. Помимо этого, в текущем году планируется строительство новой насосной станции, возведение двух накопительных резервуаров по 1000 кубометров каждый, прокладка дополнительной ветки водовода", – отчиталась районная администрация.

Этот пост в телеграм-канале chp_kchr, на который подписаны почти 53 тысячи пользователей, на 07.15 мск 13 июля набрал 75 отметок с реакцией пользователей и 19 комментариев.

"Вы серьезно? Воду вчера [9 июля] в 09.00 утра отключили, вечером дали холодную на несколько часов, сегодня [10 июля] в 14.00 воды нет от слова совсем и до сих пор воздух с крана и это издевательство происходит уже не первую неделю, с начала лета сидим и ждем, когда [управляющая компания] "Авангард" изъявит желание дать людям воду", – написала Анастасия.

"Будь они прокляты, все, кто несет ответственность за эту воду, поставили самые дешевые насосы, они не справляются с этой задачей, и обвиняют людей, мол поливом занимаются. А в Мичуринском это проблема пожизненная, да и вообще Прикубанского района. Только Путину на сайт писать, по месту нет толку что-либо делать", – заявил пользователь с ником Ari.

"Вы что издеваетесь? В поселке Мичуринский нет вообще воды все лето, в сутки на час или два подали и все, снова нет. Начальству видимо такой же отчет пишите. Это ж над быть таким [непорядочным]! Лучше поставьте хорошие насосы вместо самых дешевых и проклятий столько в свой адрес не слышали бы. Слуги народа, обобрали народ, в такую жару держать людей без воды и говорить при этом, что все отлично", – написал житель Мичуринского.

"У нас уже год воды нет, решили отрезать из-за того, что труба прогнила. Сейчас буду подавать в суд. За воду оплатили за год, на вопрос почему не делаете, сказали: "Нанимайте и делайте сами". Почему я должен восстанавливать центральное водоснабжение?", – задался вопросом Камай Катаганов

"Довели людей. Как так можно? Живем возле воды, но воды нет. А если есть, то грязная, что невозможно ни стирать, ни убираться", – возмутилась Эльвира.

Правозащитник посоветовал сельчанам жаловаться Путину

Жители, которым не поставляется вода, должны подавать жалобы в жилищные инспекции, прокуратуру, суд и фиксировать ее отсутствие для обоснования прекращения ее оплаты, отметил руководитель правозащитной организации "Монитор ЖКХ" Зиявутдин Увайсов.

"С момента, как будет зафиксировано, что вода ненадлежащего качества или не подается, можно получить перерасчет. С момента подачи и фиксации жалобы считается, что воды нет, пока не будет доказано обратное. Если же удастся доказать это свидетельскими показаниями, можно произвести перерасчет", – сказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

За водоснабжение отвечают муниципалитеты, продолжил он. "Это гарантирует поставщик, который берет деньги за воду, они и должны обеспечить водоснабжением, а прокуратура принимает меры и привлекает к ответственности. Если люди в достаточном количестве будут жаловаться, освещать и говорить об этих проблемах в соцсетях, это может помочь. Поставщику жалобу подавать бессмысленно, надо обращаться в прокуратуру или жилищную инспекцию и в суд. А лучше всего написать Путину через официальный сайт – это очень помогает", – подчеркнул Увайсов.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями администрации Прикубанского и Ногайского районов. Пресс-службы администраций не ответили на направленые вопросы.

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