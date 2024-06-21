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21 июня 2024, 23:56

Жители Усть-Джегуты сочли неправдивым отчет властей о восстановлении подачи воды

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Проблемы с водоснабжением в районе были связаны с прорывом труб, водоснабжение уже восстановлено, заявили в администрации Усть-Джегутинского района "Кавказскому узлу". Проблемы с водой остаются, возразили местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", перебои с подачей воды с начала лета фиксируются в разных районах Карачаево-Черкесии, в ряде населенных пунктов возникли серьезные проблемы с водоснабжением. Жители Усть-Джегуты, Икон-Халка, станицы Кардоникской, хутора Ново-Исправненского и аула Сары-Тюз пожаловались, что вода поступает в дома нерегулярно и со слабым напором, а ее качество не соответствует нормативам.

Корреспондент "Кавказского узла" обратился с устным запросом на телефон горячей линии администрации Усть-Джегутинского района. Контактный телефон был ранее размещен с официального аккаунта Администрации Усть-Джегуты в Телеграме под обсуждением проблем с водой в Telegram-канале "ЧП_КЧР".

Представитель администрации заявил, что в настоящий момент проблемы решены, воды в город Усть-Джегута подается без перебоев. "У нас был прорыв труб, проходит ремонт, [сейчас] вода есть, все нормально", - заявили на горячей линии.

На вопрос о проблемах с водоснабжением в других населенных пунктах Карачаево-Черкесии предложили обратиться в районные администрации. "Да, туда тоже проходят некоторые [проблемные трубопроводы], но я могу [ответить] только по городу [Усть-Джегута]", - заявили в администрации Усть-Джегутинского района.

Местные жители рассказали сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что проблемы сохраняются, а о ремонте водопровода им ничего не известно.

"Впервые слышу про ремонтные работы. Они сами в своем Телеграм-канале пишут, что проблема с водоснабжением связана с сезоном полива огородов, якобы виновны не они, а наши горожане, которые поливают свои огороды. А теперь они рассказывают про трубы. Мы не верим, конечно же это просто дежурные ответы для СМИ. У нас эта проблема не первый год. У них что, каждый день трубы прорывают? Тогда вопрос к надзорным органам, чтобы проверили, какие трубы там устанавливают и сколько на это списывают денег", - заявила жительница многоэтажного дома по улице Богатырева по имени Венера.

Как только мы жалуемся, вода появляется, но это длится только несколько дней, а затем проблема возвращается

Альбина, жительница Усть-Джегуты, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что раньше проживала на улице Курортной и никогда не сталкивалась с проблемами водоснабжения. "Два года назад я переехала, а ранее, когда жила по ул. Курортной 186 рядом с "Магнитом", за десять лет у меня там с водой таких проблем не было, круглый год была вода в достатке», - поделилась она.

Однако, после переезда на улицу Щекута, которая находится в центре города, ситуация изменилась. В летний период вода либо отсутствует полностью, либо напор очень слабый. "Вчера, например, целый день не могла ни стирать, ни купаться, так как не было воды. Только когда пошел дождь, вода пришла с нормальным напором", - отметила Альбина.

Она добавила, что жители верхних этажей страдают больше всего, так как вода не поднимается до них из-за отсутствия напора. Качество воды не вызывает нареканий, но для питья и приготовления пищи используется бутилированная вода, заявила она. "Как только мы жалуемся, вода появляется, но это длится только несколько дней, а затем проблема возвращается", - сказала она, добавив, что отключения воды могут происходить без предупреждения с 6 утра до 10 вечера.

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Примечание:

"Снижение заболеваемости позволило снять особый режим в Буйнакске", "Перебои с подачей воды огорчили жителей Тбилиси", "Дагестанские сельчане призвали чиновников решить проблему с грязной питьевой водой". 

Автор: Алихан Мамсуров источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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