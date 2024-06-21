Жители Карачаево-Черкесии пожаловались на проблемы с водоснабжением

21 июня 2024, 05:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Перебои с подачей воды с начала лета фиксируются в разных районах Карачаево-Черкесии возникли серьезные проблемы с водоснабжением. Жители Усть-Джегуты, Икон-Халка, станицы Кардоникской, хутора Ново-Исправненского и аула Сары-Тюз пожаловались, что вода поступает в дома нерегулярно и со слабым напорам, а ее качество не соответствует нормативам.

Жители домов на улице Богатырева в Усть-Джегуте с начала июня живут практически без водоснабжения. Житель многоквартирного дома по улице Богатырева Умар сообщил, что на уровень 4-5 этажей вода летом не доходит, даже когда поступает в квартиры на нижних этажах.

«У меня мама инвалид, ей очень тяжело в таких условиях жить. Если ничего не изменится, я соберу всех соседей и устроим серию одиночных пикетов у зданий всех надзорных органов. Так жить невозможно дальше!», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» местная жительница.

О проблеме с водой для питья и других бытовых потребностей массово пользователи Telegram в чате канала ЧП_КЧР. «Уже невозможно это терпеть, ни помыться, ни посуду помыть с таким напором. Надеюсь, будут предприняты меры по устранению проблемы», - написала Ася.

Администрация Усть-Джегуты объяснила проблемы с водоснабжением перерасходом воды в сезон полива огородов. «Водоканал проводит работы по переподключению насосов, чтобы улучшить напор, однако устаревшая система водоснабжения ограничивает возможности для увеличения объема поставляемой воды», - говорится в одном из сообщений администрации в канале ЧП_КЧР. Однако местные жители там же возражают, что в прошлые годы район с подобными проблемами не сталкивался.

«Все списываем на полив огородов, это все отписки, в советское время так же поливали огороды и днем и ночью, но воды всем хватало (...) а сейчас это все бездействие всех ветвей власти, ведь ни в городе, ни в районе никто конкретно не несет ответственност», - написала жительница Усть-Джегуты Вера.

Под критическими сообщениями в Telegram-канале администрация Усть-Джегуты оставляет комментарии с официального аккаунта. Представитель администрации заявил, что услуги предоставляются в штатном режиме, а сбои могут быть связаны с сезонным перерасходом воды частными домохозяйствами.

«Вода в городе Усть-Джегута подается в штатном режиме. В связи с сезоном полива огородов в летний период возникает перерасход воды, от чего падает напор воды или вовсе отсутствует. Водоканал проводит работы по переподключению насосов для улучшения напора воды. Для полного устранения проблемы необходимо обновление системы водоснабжения», - говорится в сообщении. Корреспондент «Кавказского узла» направил запрос в администрацию Усть-Джегутинского района с предложением прокомментировать жалобы местных жителей и подробнее рассказать о предпринимаемых мерах. Ответ на запрос пока не получен.

Доступ к воде является неотъемлемым правом человека и важным элементом для обеспечения мира и процветания, подчеркивается в докладе ООН «Water for Prosperity and Peace», опубликованном 19 марта 2024 года на сайте организации.

Жители других районов республики также жалуются на проблемы с водоснабжением и, в частности, качеством подаваемой воды. В ауле Икон-Халк Ногайского района водопроводная вода с 20 апреля имеет коричневый цвет и загрязнена землей. Один из местных жителей 15 июня опубликовал в Telegram-канале ЧП_КЧР видео, снятое дома - вода, идущая из крана, имеет коричневый цвет.

Жители станицы Кардоникской утверждают, что вода в их домах уже несколько лет подается со слабым напором и «течет маленькой струйкой», а также часто бывает загрязнена. Наиболее острая проблема, по их словам, наблюдается в домах на улице Яковенко.

«Газовые колонки не зажигаются из-за недостаточного напора, что создает проблемы при купании детей. Не знаем уже куда писать и к кому обращаться, в станице Кардоникской вечная проблема вода, особенно по ул Яковенко. Детей купать целая проблема, греем ведрами. Водоканала у нас нет», - написала местная жительница.

Жители хутора Ново-Исправненского также жалуются на грязную воду. По их словам, проблема особенно обостряется весной. «Вода напоминает глину, что делает ее непригодной для питья, приготовления пищи и стирки. Фильтры для воды не справляются. Что делать, куда обращаться мы не знаем, так как прикрепления к водоканалу у нас нет», - заявила жительница хутора.

В ауле Сары-Тюз вода отсутствует с начала лета. Местные жители утверждают, что такая проблема в населенном пункте существует годами. «Мне 19 лет, и сколько я себя помню, каждое лето одно и то же. Ходили к главе, сказал, что это не в его силах. Каждый раз ездили и набирали воду с крана рядом со школьным полем. Дома живут пожилые, дети, как все время справляться без воды?!», - возмутилась местная жительница.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01, минимальный уровень водоснабжения для городских и сельских населенных пунктов в России установлен на уровне не менее 100 литров на человека в сутки. Вода должна соответствовать гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения по параметрам микробиологической, химической и радиационной безопасности. В санитарно-эпидемиологических стандартах подчеркивается, что системы водоснабжения должны быть надежными и обеспечивать бесперебойное снабжение водой всех потребителей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.