Отчет "Водоканала" о ремонте водопровода вызвал скепсис у астраханцев

23 сентября 2024, 07:33

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"Водоканал" Астрахани рапортовал о ремонте сетей водоснабжения, чтобы улучшить подачу воды горожанам. Местные жители, комментируя сообщение организации в соцсети, пожаловались, что после ремонта вода идет с неприятным запахом. Также они указали, что подачу воды горожанам отключают постоянно.

По данным астраханского "Водоканала", состояние сетей водоснабжения в городе находится в крайне изношенном состоянии. Специалисты предприятия заменили более 20 единиц запорной арматуры, чтобы улучшить водоснабжение поселков Янго-аул, Свободный, Тополиная роща, 1‑го и 2‑го Юго-Востока, района улиц Куликова и Николая Островского.

На время проведения работ местные жители остались без подачи воды, передала 22 сентября Astrakhan.su.

Отчет "Водоканала" Астрахани о ремонте водопроводных сетей 22 сентября опубликовал в соцсети "ВКонтакте" паблик "Астрахань Online", на который подписаны более 219 тысяч пользователей. На 07.30 мск 23 сентября этот пост набрал 115 отметок с реакцией пользователей и 25 комментариев. Часть их авторов заявила, что после ремонта вода идет с неприятным запахом.

"А что вода такая с химическим неприятным запахом? Даже кипяченая", – написал Юрий Мишленов.

"И почему после ремонта такая вода с неприятным запахом?" – спросил пользователь Flor Burakova.

Другая часть пользователей пожаловалась, что "Водоканал" часто отключает подачу воды. "За 40 лет, которые они постоянно отключают воду, можно было всю Астраханскую область заново обложить новыми трубами и переподключить на систему, при которой не требуется отключать воду каждые полгода. И полностью отойти от системы, при которой необходимо отключать воду перед отопительным сезоном", – считает Антон Чеботарёв.

"Делать надо нормально с первого раза, а не как у нас. Что не сделают, потом оказывается надо переделывать из-за некомпетентности всех подряд, и круг переделывания бесконечный. Можно ли представить такую ситуацию в Москве? Там почему-то делают все хорошо и с первого раза", – отметил Артём Фурсов.

"Вся водопроводная система области изношена и требует замены, ведь ей уже лет 50 наверное, если не больше", – написал Денис Железнов.

"В центре города улицы Горького, Пугачева, Фиолетова напора вообще нет, хотя фонтаны уже не работают. На протяжении нескольких месяцев все реконструируют, меняют трубы, а где напор?" – задалась вопросом Марина Тамарина.

"За это нужно "благодарить" глав области и города за последние 30-35 лет. Каждый внес лепту в уничтожение области и города", – заявил Сергей Панигрибко.

"Пусть делают сейчас, раз так вышло, что выключили горячую воду на десять дней. Хотелось бы, чтобы сделали к среде", – отметил Сергей Ивановский.

"Кавказский узел" также писал, что астраханцы часто жалуются на проблему с благоустройством и изношенной инфраструктурой. Также горожане неоднократно самостоятельно благоустраивали территории после того, как не добились реакции властей на их обращения. Так, 19 сентября стало известно, что жители Ленинского района Астрахани самостоятельно выполнили подсыпку проезжей части, а также обустроили тротуар на одной из местных улиц.

Ранее жители Ленинского района неоднократно просили власти решить проблему с разбитыми дорогами и тротуарами, отсутствием уличного освещения и бродячими собаками. 5 февраля они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его оказать содействие с решением этих проблем. Не дождавшись реакции властей, 6 апреля астраханцы самостоятельно отремонтировали проезжую часть улицы 1-я Соликамская.

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