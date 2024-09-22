Запрещена работа двух канатных дорог в Геленджике

22 сентября 2024, 02:17

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Северо-Кавказское управление Ростехнадзора выявило нарушения норм безопасности при эксплуатации двух канатных дорог в Геленджике на Маркотхском хребте.

По данным Ростехнадзора, эксплуатация двух канатных дорог, которые находятся в Куприяновой щели и на 1511-м километре трассы М4, опасна для жизни и здоровья пассажиров. Канатки принадлежат двум юридическим лицам, пишут 21 сентября "Юга.ру".

Эксперты установили, что у канатных дорог истек срок службы, сотрудники не прошли аттестацию, не проводился ремонт и техобслуживание дорог, кроме того, не укомплектованы службы эвакуации и ремонта, сообщает 93.ru.

В отношении владельцев канатных дорог составлены протоколы о временном запрецении деятельности, материалы переданы в суд.

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