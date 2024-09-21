21 сентября 2024, 16:36

Сочинец арестован на 10 суток за комментарии о силовиках и военных

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Суд приговорил к 10 суткам административного ареста жителя Сочи Зорикто Цыбикжапова, посчитав его комментарии в мессенджере разжиганием вражды к силовикам и военнослужащим. 

Центральный райсуд Сочи приговорил к 10 суткам ареста местного жителя Зорикто Цыбикжапова, признав его виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ , говорится в карточке дела на сайте суда.

К карточке дела прикреплено постановление, датированное 13 сентября. Согласно документу, материалы дела передала в суд прокуратура после проверки информации, поступившей от ФСБ.

По версии силовиков, мужчина оставил в группе мессенджера комментарии с призывами "к осуществлению экстремистской деятельности" и признаками "вербальной агрессии".

"В указанных экстремистских материалах, размещенных Цыбикжаповым З.Д., содержатся высказывания уничижительного характера по отношению к группе лиц, объединенной по признаку принадлежности к правоохранительным органам, а также к российской армии, ее солдатам, направленные на унижение достоинства данных лиц, доступных для публичного просмотра. При этом совершенные Цыбикжаповым З.Д. действия не содержат уголовно наказуемого деяния", - говорится в документе.

Признал ли Цыбикжапов вину, в опубликованном постановлении не указано. "Иной, более мягкий вид административного наказания, по мнению суда, не сможет обеспечить достижение цели административного наказания", - обосновал судья Сергей Мартыненко свое решение об аресте подсудимого.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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