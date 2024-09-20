Ужесточены приговоры трем Свидетельницам Иеговы* из Элисты

20 сентября 2024, 14:39

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Апелляционная инстанция назначила дополнительное ограничение свободы Свидетельницам Иеговы* из Элисты Киште Тутиновой, Цаган Халгаевой и Екатерине Меньковой, приговоренным к условным срокам по обвинению в экстремизме.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня Элистинский горсуд приговорил Кишту Тутинову к трем годам лишения свободы условно, а Цаган Халгаеву и Екатерину Менькову – к двум годам условного срока.

Гособвинение просило более длительные условные сроки для всех трех женщин. Кишта Тутинова, по мнению прокурора, заслуживала шесть лет условного лишения свободы, Цаган Халгаева - три года условно, а Екатерина Менькова - 2,5 года условно.

Верховный суд Калмыкии ужесточил приговоры Киште Тутиновой, Цаган Халгаевой и Екатерине Меньковой, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Киште Тутиновой назначено четыре года условно с испытательным сроком три года и ограничением свободы на год, а Екатерине Меньковой и Цаган Халгаевой суд добавил по шесть месяцев дополнительного ограничения свободы, говорится в публикации.

Согласно карточке дела на сайте суда, заседание апелляционной инстанции состоялось 17 сентября, его провел судья Лиджи Мамаев. "Обвинительный приговор изменен без изменения квалификации", - говорится в графе "Результат".

Основаниями изменения приговора во всех трех случаях названо "Неправильное применение уголовного закона". По состоянию на 14.30 мск 20 сентября, текст судебного акта с подробностями решения в карточке дела не опубликован.

Напомним, в марте 2023 года Тутинова была обвинена в организации экстремистской деятельности. Халгаева и Менькова сначала проходили свидетелями по ее делу, но в декабре 2023 года им было предъявлено обвинение в участии в деятельности экстремистской организации. Никто из допрошенных в суде по ходатайству обвинения не подтвердил, что обвиняемые допускали экстремистские высказывания.

В апреле 2017 года Минюст добился от Верховного суда решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц не затронет право отдельных людей исповедовать религию, но на практике оно обернулась волной уголовных дел в отношении сотен верующих. С уголовным преследованием столкнулись десятки Свидетелей Иеговы* и на юге России, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

В октябре 2021 года пленум Верховного суда постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали адвокат Денис Владимиров и представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы" Ярослав Сивульский.

Материалы о событиях, связанных с преследованием Свидетелей Иеговы*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включен в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.