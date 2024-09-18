Застройка на берегу реки в Майкопе. Фото пресс-службы главы Адыгеи

18 сентября 2024, 15:31

Экологи указали на риски застройки берега реки в Майкопе

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Строительство многоэтажного жилого дома около реки в Майкопе чревато размывом берега и обрушением здания, указали экологи Валерий Бриних и Евгений Витишко.

О застройке берега реки Белой в Майкопе сообщил в августе анонимный телеграм-канал "Нетипичная Адыгея". "Были вырублены деревья и кустарники вдоль берега Белой и началось интенсивное засыпание русла. Завалили строительным мусором и грунтом, создавая искусственный берег. При этом засыпан берег природный, защитная и береговая полосы, часть русла. [...] На береговой и защитной полосах ведётся грандиозное строительство МЖК вопреки всем законам: 15-17-этажное здание с магазинами, ресторанами, парковками и собственной набережной на засыпанном русле реки", - говорится в публикации.

В ходе строительства произошла отсыпка берега реки Белая строительным мусором, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы Валерий Бриних.

"Берег был пологий, а они подняли его на 1,5-2 метра. Кроме того, из-за этого течение реки стало бить в противоположный берег. В итоге получается подмыв берега, за которым вполне может последовать оползень и гидравлический удар, мишенью которого окажется строящийся дом", - сказал он.

При любой подвижке земли здание может просто упасть в воду

Кроме того, по данным эколога, проект здания не предусматривает глубоких свай под фундаментом, что несет большую опасность для дома. «При любой подвижке земли здание может просто упасть в воду», - заявил Валерий Бриних.

Берег реки Белая отсыпан, а ранее это была зона возможного подтопления при наводнениях, указал руководитель краснодарского краевого отделения организации «Зеленая лига» Евгений Витишко.

Он отметил, что формальных запретов на строительство там нет, но компания-застройщик "умудрилась перевести земли, выделенные под малоэтажное индивидуальное жилищное строительство, в категорию земель, где разрешено строительство многоэтажных зданий".

Витишко также указал, что подмыв противоположного берега реки способен привести к оползню и гидроудару. «Надеюсь, что на этот счет были проведены гидротехнические изыскания. Но как там было на самом деле – неизвестно», - подчеркнул эколог.

По его словам, за стройкой должен следить Стройнадзор, но строительство не может быть остановлено, если не произошло какое-либо ЧП. "Если что-то обрушилось или кто-то погиб – тогда да, Стройнадзор может остановить строительство. В остальных случаях (особенно если нарушены какие-то условия, прописанные в изначальных документах) – только через суд", - сказал он.

По словам представителя компании-застройщика, дом, сдача которого планируется в 2027 году, относится к премиум-классу. Стоимость минимальной квартиры площадью 77 квадратных метров сейчас начинается с 9,5 миллиона рублей, передал корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"Экологи предупредили о рисках строительства дороги Архыз-Красная Поляна", "Минприроды выделило под курорт участок Кавказского заповедника в Адыгее", "Экоактивисты сочли половинчатым запрет строек в Кавказском заповеднике".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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