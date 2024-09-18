Бывшему соратнику Пашиняна отказано во въезде в Грузию

18 сентября 2024, 12:04

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Власти Грузии отказали во въезде в страну Арсену Харатяну, который является бывшим советником премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Сам Харатян заявил, что за отказом во въезде стоит Кремль, а источник сообщил, что в Грузию его не впустили, поскольку власти считают, что он намеревался продвигать западные нарративы.

Как информировал "Кавказский узел", отношения Грузии и стран Запада ухудшились после того, как власти Грузии приняли закон об иноагентах. В частности, 17 сентября стало известно, что США ввели санкции в отношении грузинских силовиков и бизнесменов, которых считают причастными к нарушению прав участников акций протеста против закона об иноагентах.

По данным интернет-издания Aliq.ge, власти Грузии отказали во въезде в страну бывшему советнику премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Арсену Харатяну. В Тбилиси он прибыл из Люксембурга, провел в аэропорту около четырех часов, а затем был посажен в самолет и возвращен в Европу. Инцидент произошел 16 сентября.

Харатян позже на своей странице в соцсети Facebook* заявил, что ему не объяснили причину отказа во въезде в Грузию, отметила 17 сентября Panorama.am.

"Мне никто не объяснил причину, по которой мне отказали во въезде в Грузию, где я прожил более 5 лет, создал СМИ, был соучредителем различных организаций, помогал строить мосты между Арменией и Грузией и так далее. Грузия была и остается для меня второй родиной, и те, кто меня знает, понимают, как много для меня значит этот отказ", – привело издание перевод поста Харатяна.

Он заявил, что отказ во въезде в Грузию сравним с депортацией и что носит политический характер. Харатян считает, что инцидент означает, что власти Грузии боятся таких людей, как он, либо же они имеют покровителей в Москве или в Баку, которые им дали указание "расчистить пространство" перед парламентскими выборами, до которых осталось около полугода.

"Грузинская мечта", похоже, не заботится о приобретении новых друзей, но наживает новых врагов такими действиями. Одно для меня более чем ясно: я вернусь в Грузию, и это произойдет очень скоро", – заявил Харатян.

11 сентября Харатян прилетел в Тбилиси из Еревана и его также на несколько часов задержали в аэропорту, но затем все же разрешили пересечь границу, отметил Arminfo.info.

Власти Грузии отказали Арсену Харатьяну во въезде, поскольку считают, что он за счет финансирования из США планировал открыть в Грузии телеканал, чтобы затем продвигать западные нарративы, передал на своем сайте телеканал "Формула".

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиционеры и их сторонники называют его "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния".

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