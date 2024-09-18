Опасения расправы вынудили жителя Дагестана извиниться перед Кадыровым после ДТП

18 сентября 2024, 00:51

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В конфликте, который произошел между жителем Дагестана и пожилым чеченцем после ДТП, виноваты обе стороны, которые не захотели решить все вопросы мирным путем и устроили потасовку, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Дагестанец, извиняясь перед Кадыровым и членами его семьи, решил таким образом обезопасить себя и завершить конфликтную ситуацию, добавили они.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября житель Дагестана записал видео с извинениями перед Рамзаном Кадыровым. Во время ДТП он нанес удар своему пожилому оппоненту из Чечни, а спустя время подвергся избиению его близкими.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* считает произошедшие инцидент бытовым конфликтом и советует не придавать этому другое значение.

«Уроженец Чечни, возможно, чувствует, что он под протекцией властей Чечни, но в этой ситуации не правы обе стороны. Даже если пожилой чеченец провоцировал молодого человека, то он ни в коем случае не должен был поднимать на него руку. В то же время совершенно непозволительно оскорблять мать. Тем более для кавказца это очень серьезное оскорбление. В этой ситуации все проявили себя не с хорошей стороны, показав, что, будучи водителями, не готовы к стрессовым ситуациям. Хотя каждый водитель должен понимать, что может попасть в ДТП, но это не должно стать причиной для конфликта», - сказала она 17 сентября корреспонденту «Кавказского узла».

Эти извинения являются результатом давления и атмосферы страха, которую создали Рамзан Кадыров и его окружение

По ее словам, совершенно не ясно, почему молодой дагестанец принес извинения перед Кадыровым. «Не исключаю, что пожилой чеченец мог быть родственником Кадырова. Но в этом случае у дагестанца были бы более серьезные проблемы. Поэтому думаю, что эти извинения являются результатом давления и атмосферы страха, которую создали Рамзан Кадыров и его окружение. То есть люди на всякий случай извиняются перед ним, что избежать проблем. Ну а то, что родные пожилого человека избили молодого парня, это тоже непозволительно. Правоохранительные органы должны проверить действия как первой стороны, так и второй. Пусть закон определяет, кто виноват, и кто нарушил закон», - отметила Ганнушкина.

Правозащитник ЦЗПЧ «Мемориал» уверен, что водителя "Мерседеса" заставили извиняться.

«Конфликт произошел между пожилым чеченцем и жителем Дагестана и извиняться, если есть такая необходимость, он должен был перед этим пожилым человеком и его родственниками. Если он извинился перед Кадыровым, это означает только то, что его заставили. И какая в целом разница, чей он родственник? Пострадал от его действий пожилой человек, перед ним и нужно извиняться», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности.

При этом, по его мнению, пожилой чеченец нарушил кодекс поведения вайнахов. «Если пожилой человек был не сдержан, и особенно если выражался нецензурно в адрес молодого человека из-за мирских благ, то есть из-за помятой машины, это идёт вразрез не только с традицией чеченцев, но и противоречит исламу», - указал он.

Извинения водителя «Мерседеса» были сделаны с целью завершить конфликт, считает дагестанский журналист, пожелавший остаться неназванным.

«Одна из сторон конфликта решила поставить точку в этой истории и извинился за свои действия. Он для себя решил, что лучше извиниться и обезопасить себя от дальнейших столкновений и угроз, которые могли бы быть с чеченской стороны. С ним, скорее всего, поговорили старшие товарищи, все объяснили, и он под влиянием этих людей решил извиниться и закрыть историю», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, подобные конфликты между участниками ДТП случаются часто. «Не стоит обвинять одну из сторон. Такие инциденты часто случаются, не важно, откуда родом водители машин, оказавшихся в ДТП. В этом случае видеоролики вызвали общественный резонанс, история стала известной в определенных кругах. Об участниках конфликта особо ничего не известно. Главное, что конфликт завершен», - указал он.

Дагестанский журналист Милрад Фатулаев также считает случившееся бытовым конфликтом.

Не стоит придавать значение происхождению участников ДТП

«Я думаю, это обычный бытовой конфликт, который случился в результате ДТП между двумя мужчинами, которые, в свою очередь, были слишком горды, чтобы признать свои ошибки. Такие ДТП не должны получать подобное продолжение. Но, к сожалению, это характерно для кавказцев, которым сложно признавать свою ошибку. В случае пожилого чеченца не надо было оскорблять никого, а в случае молодого парня из Дагестана не надо было поднимать руку на человека в возрасте. И не стоит придавать значение происхождению участников ДТП», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, водитель «Мерседеса» решил обезопасить себя от возможных негативных последствий. «Этими извинениями он решил закрыть вопрос, чтобы к нему не было претензий, например, со стороны руководства Чечни или их представителей. А с претензиями с их стороны он вряд ли справился бы. Поэтому он извинился перед Кадыровым, сразу обозначил свою позицию. Этим, мне кажется, эта история завершится», - отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Прощения за различные проступки и критику властей также регулярно просят и сами жители Чечни, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский гостелеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

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