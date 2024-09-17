Дом приемного отца Дани Милохина в Анапе подвергся нападению

17 сентября 2024, 07:23

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В Анапе неизвестные бросили "коктейль Молотова" во двор дома приемного отца артиста Дани Милохина Дмитрия Тюленева. Он заявил, что семья напугана, намерена продать дом и переехать в другой город.

Как информировал "Кавказский узел", в конце сентября 2023 года приемный отец артиста Дани Милохина Дмитрий Тюленев пожаловался на преследование со стороны властей. По его словам, городская администрация Анапы потребовала снести два дома и закрыть магазин, а местные адвокаты опасаются браться за это дело. Власти Анапы заявили, что их требования обоснованы результатами проведенной проверки.

Даня Милохин подвергся критике из-за того, что во время прямого эфира в соцсети киевского коллеги Артура Бабича спел гимн Украины. Ранее глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обращался к генпрокурору Игорю Краснову с требованием включить Милохина в реестр иноагентов, отметил 22 сентября 2023 года News.ru.

В Анапе неизвестные закинули во двор дома приемного отца Дани Милохина Дмитрия Тюленева "коктейль Молотова" и записку, в которой предложили отправить Милохина в зону военной операции на Украине, а "семейку – в ад", передал 16 сентября телеграм-канал "Kub Mash".

По словам Тюленева, инцидент произошёл в ночь на 15 сентября. Около четырех часов утра он услышал сильный хлопок, выбежал во двор и увидел горящие стройматериалы. Огонь потушили прибывшие пожарные. Утром Тюленев нашел во дворе записку.

Он пожаловался, что семья напугана и не спит по ночам, а дети не ходят в школу. Тюленев заявил, что намерен продать дом в Анапе и переехать в другой город.

Телеграм-канал "Shot" опубликовал три ролика о нападении неизвестных на дом Тюленева в Анапе. На одном из роликов показано, как Тюленев тушит огонь во дворе, действие происходит в темное время суток. Ему помогает его дочь, она же снимает видео.

На втором видео Тюленев демонстрирует на камеру записку, которую оставили нападавшие – на белом листе бумаги маркером красного цвета написана фраза "Милохина на СВО, а семейку – в ад". На третьем ролике Тюленев рассказывает про инцидент, он отметил, что на место происшествия приезжала оперативно-следственная группа.

Этот пост в телеграм-канале "Shot", на который подписаны почти 1,2 миллиона пользователей, на 07.20 мск 17 сентября набрал около 277,4 тысячи просмотров и 1191 комментарий. Большая часть их авторов возмутилась нападением на дом Тюленева.

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