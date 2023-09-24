Приемный отец Дани Милохина пожаловался на давление со стороны властей Анапы

24 сентября 2023, 10:02

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Городская администрация Анапы потребовала снести два дома и закрыть магазин, а местные адвокаты опасаются браться за это дело, пожаловался приемный отец артиста Дани Милохина Дмитрий Тюленев. Власти Анапы заявили, что их требования обоснованы результатами проведенной проверки.

По словам Дмитрия Тюленева, который является приемным отцом артиста Дани Милохина, некоторое время назад к нему пришел наряд полиции с тем, чтобы будто бы вручить Милохину повестку в военкомат.

"Сами ребята понимают всю абсурдность ситуации, сами полицейские, но ничего поделать не могут. Таинственная бумага сверху пришла", – сказал Тюленев на видео, опубликованном 22 сентября на его странице в Instagram*.

По словам Тюленева, власти Анапы подали на него суд за нарушение строительных норм при возведении дома, хотя ранее на это не обращали внимания. "Дом стоит уже 73 года – 1940-го года постройки. Есть акты проверки участка в 2019 году, где указано, что нарушений нет. Теперь нарушения вдруг появились, и администрация требует, чтобы мы снесли два жилых дома – родительский и мой", – пояснил приемный отец Милохина.

Тюленев заявил, что местные адвокаты не хотят его защищать. "Они понимают, чем это грозит. Сразу все открещиваются. Закрыли нам магазин, единственный источник дохода", – объяснил он.

Тюленев попросил у подписчиков своей страницы в Instagram* юридической помощи. "Пишите мне кто сможет. Как говорят адвокаты, они хотят переключить на создание проблемы, чтобы я не смог защищать Даню", – считает он.

Эта публикация на странице Дмитрия Тюленева в Instagram*, на которую подписаны около 13,8 тысячи пользователей, на 09.20 мск набрала 1461 просмотр и 152 комментария. Часть их авторов встала за сторону Милохина и Тюленева. Другая часть потребовала, чтобы Даня Милохин отправился в зону проведения военной операции на Украине.

В администрации Анапы заявили, что ранее было установлено, что земельный участок Тюленева используется не по назначению. "По результатам проверки было установлено нецелевое использование земельного участка, а также нарушения градостроительных требований при возведении объектов (индивидуальных жилой дом возведен с отступлением от разрешения на строительства – нарушение норм отступа, две хозяйственные постройки – нарушение норм отступа, одна из них имеет признаки магазина одежды)", – привел 23 сентября "Коммерсант" комментарий пресс-службы горадминистрации.

По документам на участке должно вестись личное подсобное хозяйство, а не коммерческая деятельность, пояснили в пресс-службе. "Администрация обратилась в Анапский районный суд с исковым заявлением к Тюленеву Дмитрию Викторовичу с исковым заявлением о приведении в соответствие с разрешением ИЖС, сносе самовольной постройки и освобождении территории общего пользования", – сказано в сообщении.

Милохин подвергся критике из-за того, что во время прямого эфира в соцсети киевского коллеги Артура Бабича спел гимн Украины. Ранее глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обращался к генпрокурору Игорю Краснову с требованием включить Милохина в реестр иноагентов, отметил 22 сентября News.ru.

"Кавказский узел" также писал, что журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов ранее был обвинен по уголовному делу о распространении фейков об армии. Близкие журналиста связали преследование с его гражданской позицией и заявили о пристрастности суда, которому защита предоставила доказательства невиновности Ноздринова. 16 сентября гособвинитель запросил для Ноздринова девять лет колонии.

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