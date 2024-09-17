17 сентября 2024, 06:29

Подросток осужден на Кубани за подготовку массового убийства в школе

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К трем годам воспитательной колонии приговорил суд подростка, который, по данным следствия, планировал массовое убийство учеников начальных классов в армавирской школе.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года был заключен под стражу 15-летний подросток, обвиняемый в подготовке поджога школы в Армавире.

Подросток, который планировал совершить убийство учеников начальных классов в школе Армавира, осужден, пишет 16 сентября РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу объединенных судов Краснодарского края.

По данным суда, подросток планировал совершить 1 сентября 2023 года массовое убийство в школе. Для этого он подготовил смесь для "коктейля Молотова", часть которой перелил в стеклянную бутылку, подготовил компоненты для изготовления самодельного оружия и самодельного взрывного устройства из подручных материалов, а также приобрел два ножа. Однако его действия пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Подростку было предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 - пунктам "а", "е", "и" части 2 статьи 105 (подготовка к убийству).

Суд приговорил подсудимого к три годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.

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Примечание:

"Кубанский школьник попал в список экстремистов", "Дело обвиняемого в экстремизме кубанского подростка дошло до суда", "Продлен арест обвиняемому в поджоге военкомата Горячего Ключа".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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