Подросток арестован по делу о подготовке теракта в Армавире

16 июня 2023, 11:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Заключен под стражу 15-летний подросток, обвиняемый в подготовке поджога школы в Армавире, сообщили следователи.

По ходатайству следователя суд постановил заключить под стражу 15-летнего подростка, которому предъявлено обвинение в приготовлении к совершению террористического акта (ч.1 ст.30,ч.1 ст.205 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, подросток решил "в целях устрашения населения" поджечь одно из общеобразовательных учреждений Армавира. "Реализуя задуманное, злоумышленник самостоятельно изготовил зажигательную смесь и принялся изготавливать самодельное оружие, которые хранил в хозяйственной постройке по месту своего проживания. 15 мая 2023 года его противоправная деятельность была пресечена", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по материалам краевого управления ФСБ. "Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы", - отмечается в сообщении.

Часть 1 статьи 205 УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

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