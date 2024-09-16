Астраханская область стала регионом с самыми доступными жилищно-коммунальными услугами в России

16 сентября 2024, 01:47

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Жители Астраханской области тратят на услуги ЖКХ и топливо 6,3% своих доходов - это самая низкая доля по стране. В десятке первых также Калмыкия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 2021 год меньше всех денег из семейного бюджета на коммунальные услуги тратят жители Дагестана, больше всех среди регионов юга России - ростовчане. В 2022 году Дагестан вновь занял первое место в рейтинге доступности жилищно-коммунальных услуг.

Рейтинг регионов России по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги опубликовало сегодня, 16 сентября РИА "Новости". За основу взяты данные Росстата за 2023 год. В итоговые значения доли расходов включены затраты на топливо для отопления и освещения жилых помещений.

Самая низкая доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах - в Астраханской области, занявшей первое место в рейтинге. Жители региона тратят порядка 6,3% своих доходов на оплату ЖКУ и топлива.

На втором месте рейтинга Калмыкия (6,6%), на третьем - Дагестан (6,7%). Кабардино-Балкария находится на пятом месте рейтинга (6,9%), Ингушетия - на шестом (7,1%), Чечня - на десятом месте (7,6%), Адыгея - на 13 месте (7,9%), Краснодарский край - на 17 месте (8,2%), Северная Осетия - на 24 месте (8,7%), Ростовская область - на 26 месте (8,8%), Волгоградская область - на 43 месте (9,5%), Карачаево-Черкесия - на 47 месте (9,7%), Ставропольский край - на 48 месте (также 9,7%).

Самые дорогие коммунальные услуги - в Чукотском автономном округе, жители которого тратят на оплату ЖКУ 14% своих доходов.

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